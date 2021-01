iPad-Spiel nutzt Tastatur und Maus

Mäuse und Tastaturen unterstützt iPadOS schon seit längerem, seit dem Frühjahr verkauft Apple sogar ein eigenes Keyboard mit Trackpad für seine Tablet-Serie. In Spielen werden die Eingabegeräte bislang allerdings kaum genutzt – obwohl sich das insbesondere bei komplexeren Titeln anbieten würde.

Mit Maus und WASD in die Action

Mit dem Action Role Playing Game (ARPG) "Pascal’s Wager" ändert sich das nun: Seit dem jüngsten Update 1.6.2, das zu Weihnachten erschienen ist, wird eine Steuerung der Charaktere per Maus und Tastatur explizit unterstützt. Dazu muss allerdings iPadOS 14 auf dem Gerät laufen, "Pascal's Wager" selbst arbeitet bereits ab iOS 9. Es ist denkbar, dass mit dem Spiel Tastatur und Maus auch an einem iPhone mit iOS 14 genutzt werden können.

Wie ein Video zeigt, fühlt sich das Gaming mit Apples Magic Keyboard inklusive Maus auf einem iPad Pro an wie Gaming auf einem PC – der Nutzer wechselt die Perspektive mit dem Nager und nutzt Maustasten und WASD-Keys für Aktionen.

Tastatur plus Maus noch selten

Eine Tastaturunterstützung in iPad-Spielen ist nicht neu, allerdings fehlt diesen parallel der Maus-Support. Aktuell sind dies unter anderem "XCOM 2", "Civilization VI", "Frogger in Toy Town" oder "Soul Knight". Tastaturen sind an Apple-Tablets auch für bestimmte Ports nützlich – so benötigt man diese etwa, um Cheats bei Spielen aus der "GTA"-Serie einzugeben, die sich bei reiner Touchscreen-Steuerung schlicht nicht nutzen lassen.

"Pascal's Wager" wurde von Apple im September 2019 auch auf einer Keynote produziert. Es handelt sich um einen Titel mit über 20 Stunden Gameplay – er wird für 5,50 Euro angeboten, bietet allerdings für Zusatzinhalte und Outfits auch In-App-Verkäufe an. Neben Tastatur und Maus werden auch Playstation- und Xbox-Controller beim Spielen unterstützt. Der Titel stammt vom Studio Giant Network und kommt im Anime-Look daher. Aktuell befindet er sich in den Top 30 der Rollenspiele. (bsc)