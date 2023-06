iPadOS 17: Verbesserungen bei der Zubehörunterstützung

iPadOS 17, das zusammen mit iOS 17 in der vergangenen Woche vorgestellt wurde, soll laut Hersteller Apple "ein neues Level der Personalisierung und Vielseitigkeit" auf das Tablet bringen. Neben interaktiven Widgets und dem Sperrbildschirm aus iOS 16 gehören dazu auch neue Features, die das iPad weiter zum "echten" Computer machen können. Wie Betatester anmerken, kann das neue Betriebssystem mehr USB-C-Zubehör nutzen, darunter erstmals auch externe Kameras.

Externe USB-C-Kameras – aber nicht nur die

Diese werden ähnlich wie beim Mac als Webcam eingebunden, können also etwa in FaceTime, aber auch in anderen Apps wie Zoom verwendet werden. Jedes iPad mit USB-C-Port wird unterstützt. Doch das ist noch nicht alles: Hat man ein Apple Studio Display, in dem eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera steckt, am iPad hängen, kann man auch diese verwenden. Das ist hier besonders praktisch, weil man sich das iPad nicht ständig vor die Nase halten oder es an einem Ständer ausrichten muss, wenn man Videokonferenzen hält.

Apple bestätigte die neue Funktion auch auf der State-of-the-Union-Session der Entwicklerkonferenz WWDC in der vergangenen Woche, die die wichtigsten neuen Funktionen aus Developersicht zusammenfasst. "Wir haben auch die Unterstützung für externe Kameras auf das iPad gebracht. Jede USB-Kamera kann jetzt angeschlossen und in Ihrer iPad-App verwendet werden", so Apple-Senior-Director Darin Adler.

iPadOS 17: Welche iPads nicht mehr gehen

Leider wird iPadOS 17 nicht auf allen iPads laufen, die iPadOS 16 unterstützen. So werden die ersten Generation des iPad Pro und das iPad der fünften Generation aus dem Support fliegen. Lobenswerterweise sind iPad mini 5, iPad 6, iPad Pro der zweiten Generation und iPad Air der dritten Generation im Support verblieben. Alle neueren iPads werdne unterstützt. Mit einem Release ist vermutlich im Oktober zu rechnen, zusammen mit macOS 14 alias Sonoma.

iPadOS 17 bringt neben den Verbesserungen bei der Personalisierung erstmals auch die Health-App mit, die man bislang nur auf dem iPhone hatte. Zudem wurde die PDF-Unterstützung verbessert und Nachrichten-App, FaceTime und Safari kommen mit den Neuerungen aus iOS 17 und einigem mehr. Darunter ist eine deutlich überarbeitete Autokorrektur, Suchfilter in Nachrichten, Gestenerkennung in FaceTime und eine biometrische Sperre des "Privates Surfen"-Modus in Safari.

(bsc)