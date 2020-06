"iPhone 12": Apple kriegt angeblich 5-nm-Baseband X60

Apple könnte zumindest einigen seiner neuen iPhone-Modelle, die vermutlich im Herbst präsentiert werden, ein besonders flottes 5G-Modul spendieren. Wie aus Asien zu vernehmen ist, möchte der Konzern statt dem bislang für die Geräte angedachten Snapdragon-X55-Modem von Qualcomm bereits das neuere X60-Baseband verwenden. Das meldet das Elektronikfachblatt DigiTimes mit Sitz in Taiwan.

A14 und X60 in einem Rutsch?

Den Angaben zufolge beginnt Apples Auftragsfertiger TSMC, der seit mehreren Jahren alleiniger Produzent der A-SoCs für das iPhone des Konzerns ist, im Juni mit der Herstellung des A14 – parallel dazu aber auch mit dem X60 von Qualcomm. Beide Produkte würden in einem 5-nm-Prozess gebaut. Qualcomm hatte bereits angekündigt, dass das X60-5G-Modem das erste Baseband dieser Fertigungsgröße sein werde. Laut DigiTimes sind sowohl A14 als auch X60 für die iPhones des Jahrgangs 2020 gedacht. Dies hätten Industriequellen mitgeteilt.

Bislang hieß es nur: X55

Was an der Sache dran ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Dass TSMC nun mit der A14-Produktion beginnen müsste, ist aber klar – da käme eine gleichzeitige Herstellung des X60 gerade recht. Allerdings hatten bekannte Analysten und Gerüchteköche seit Monaten behauptet, Apple setze bei seinem ersten 5G-Baseband auf das X55-Modem von Qualcomm. Der Konzern hält sich bislang vom Geschäft mit dem neuen Mobilfunkstandard grundsätzlich fern – sowohl iPhone 11, 11 Pro als auch 11 Pro Max aus dem Jahr 2019 funken nach wie vor nur in LTE-Netzen.

Sub-6-GHz plus mmWave aggregiert

Der X60 soll laut Qualcomm-Angaben dank 5-nm-Technik mehr Leistung auf kleinerem Raum liefern und akkusparender sein. Interessant ist auch, dass er Signale aus Sub-6-GHz- und mmWave-Netzen aggregieren kann. Sub-6-GHz-Netze bieten eine größere Reichweite mit geringerem Durchsatz, während mmWave im Nahbereich deutlich mehr Wumms hat. Qualcomm wirbt damit, dass das X60-Modem hohe Geschwindigkeit und geringe Latenz optimal kombiniert.

Apple bastelt selbst an 5G-Technik

Das X60-Baseband war im Februar erstmals vorgestellt worden, damals meinten Beobachter, dass es wohl erst in den 2021er iPhones mitkommt. Apple arbeitet aktuell intensiv an eigener 5G-Technik inklusive Modems, ist aber noch für mehrere Jahre auf Qualcomm angewiesen. Apple bekommt aufgrund seiner hohen Abnahme oft Komponenten früher als andere Hersteller.

