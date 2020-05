"iPhone 12": Apple spart sich angeblich mitgelieferte Kopfhörer

Apples Smartphones liegen seit Jahr und Tag kabelgebundene Ohrhörer bei. Die sogenannten EarPods werden mittlerweile mit Lightning-Buchse geliefert, bieten nicht unbedingt Topklang, erledigen ihren Job aber recht ordentlich. Doch künftig könnte sich Apple die aktuell noch kostenlose Beilage sparen. Davon geht zumindest ein bekannter Analyst aus, der gute Kontakte in die Lieferkette des iPhone-Produzenten pflegt.

Die EarPods: Geschenkter Gaul, aber okay. (Bild: Apple)

Discount statt Hardware?

Wie Ming-Chi Kuo vom taiwanischen Investmenthaus TF International Securities in seinem letzten Report an Investoren schreibt, soll beim kommenden "iPhone 12", das vermutlich im Herbst vorgestellt wird, die EarPods-Beilage fehlen. Einen Grund gibt der Apple-Beobachter nicht an; der Konzern scheint schlicht Geld sparen zu wollen. Kuo zufolge ist aber geplant, zum Weihnachtsgeschäft eine Discount- oder zumindest Werbeaktion für die komplett drahtlosen AirPods durchzuführen, die die Kunden dann zusätzlich kaufen müssten. Dass diese beim "iPhone 12" mit in der Packung liegen, ist aber unwahrscheinlich.

Nicht das erste Mal

Neu wäre es nicht, dass Apple beliebte iPhone-Beilagen zurückzieht. So wurde beim iPhone 7 und mehreren nachfolgenden Generation ein Lightning-auf-Klinkenbuchse-Adapter beigelegt, nachdem der reguläre Kopfhöreranschluss weggelassen wurde, diesen später aber ersatzlos gestrichen. Beim iPad Pro fehlte der Adapter von Beginn an. Wer die EarPods nachkaufen möchte, zahlt im Apple Online Store aktuell 30 Euro, im freien Handel geht es etwas billiger (ab 16,49 €).

Alternativen zu Apples Weglassung

Wer gleich auf Apples AirPods setzen möchte, muss beim Hersteller für das Standardmodell mit Ladecase (ohne QI-Drahtlos-Funktion) 180 Euro zahlen (im Handel billiger, siehe Preisvergleich). Alternativ ist auch jeder andere Bluetooth-Kopfhörer verwendbar, das Angebot an Lightning-Stöpseln beziehungsweise Lightning-Kopfhörern ist jedoch noch recht klein. Um normale kabelgebundene Geräte zu verwenden, benötigt man besagten Lightning-auf-Klinkenbuchse-Adapter. Apple verkauft diesen für zehn Euro, im Handel gibt es ihn schon ab 8 Euro 50 (ab 8 €). (bsc)