"iPhone-12"-Gussformen aufgetaucht

Wie wird das "iPhone 12" aussehen? Apple plant offenbar einen im Vergleich zum iPhone 11 und 11 Pro und seinen Vorgängern veränderten Look, der sich optisch eher an früheren Varianten wie dem iPhone SE der ersten Generation oder dem iPhone 5s orientiert – zumindest in Sachen Gehäusegrundform. Statt abgerundeten Gehäusekanten sollen diese – wie übrigens auch beim aktuellen iPad Pro – abgeflacht ausfallen. Das zeigen auch erste Gussformen, die derzeit auf Twitter kursieren.

Vier neue iPhones am Start

Es ist unklar, woher diese stammen – also ob aus Apples Lieferkette selbst oder von Herstellern von iPhone-Hüllen, die oftmals ebenfalls frühzeitig über die Maße neuer Apple-Smartphones informiert sind, weil Supply-Chain-Mitarbeiter plaudern. Die nun kursierenden Aufnahmen lassen auf insgesamt vier neue Modelle schließen, die Apple 2020 auf den Markt bringen will: Zwei "iPhone 12"-Varianten mit 5,4 und 6,1 Zoll sowie zwei "iPhone 12 Pro"-Versionen mit 6,1 und 6,7 Zoll, wobei letztere wie üblich den Zusatz "Max" erhält.

CAD-Renderbilder ohne LIDAR

Neben den Gussformen (Molds) tauchten auch CAD-Renderbilder der neuen iPhones auf. Auch hier ist die Herkunft unklar – sie könnten ebenfalls aus Apples Lieferkette oder aber von Hüllenproduzenten stammen. Verwirrenderweise zeigen diese Aufnahmen allerdings nicht das von Apple für das "iPhone 12 Pro" höchstwahrscheinlich vorgesehene LIDAR-Modul. Auch hier präsentiert sich die iPad-Pro-artige Optik der neuen Geräte.

Verfügbarkeit ab Oktober?

Aktuell sieht alles danach aus, dass Apple wie gewohnt neue iPhones im September präsentieren wird. Allerdings ist es möglich, dass sich die Verfügbarkeit aufgrund der Corona-Krise etwas nach hinten verschiebt. Mehreren Berichten zufolge konnten zumindest einige der neuen Modelle daher erst im Oktober auf den Markt kommen. Logistisch erschwert wird das alles durch die Tatsache, dass Apple dieses Jahr gleich vier neue Modelle zu planen scheint – ein Novum für den Konzern, der sonst im Herbst üblicherweise maximal drei neue iPhones präsentiert. (bsc)