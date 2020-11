iPhone 12 Pro Max und 12 mini sind verfügbar

Apple hat am Freitag offiziell mit dem Verkaufsstart seiner wohl interessantesten iPhone-Modelle dieses Jahres begonnen. Sowohl iPhone 12 mini als auch iPhone 12 Pro Max sind seit heute im Handel; Vorbesteller sollten im Laufe des Tages ihre Pakete erhalten. Die beiden Modelle kommen mit neuen Formfaktoren: Das iPhone 12 mini mit seinem 5,4-Zoll-Bildschirm ist das kleinste Apple-Smartphone seit langem, während das iPhone 12 Pro Max mit seinem 6,7-Zoll-Display das bislang größte Handy des Konzerns darstellt. Zuvor waren bereits iPhone 12 und iPhone 12 Pro im vergangenen Monat in den Handel gekommen. Diese Geräte werden beide mit einem 6,1 Zoll großen Bildschirm angeboten.

5G, flotter Chiip, alles OLED

Neu bei allen vier iPhones des Jahrgangs 2020 ist die Unterstützung für 5G-Mobilfunk. Weiterhin erhielten auch die günstigeren Modelle 12 und 12 mini ein OLED-Display, beim iPhone 11 war es noch ein LCD-Schirm. In allen neuen iPhones spielt der beschleunigte A14-Chip, auch an den Kameramodulen hat Apple gearbeitet. Die Geräte haben keine abgerundeten Kanten mehr, orientieren sich optisch am iPad Pro.

Von 780 bis 1560 Euro reicht die Spanne

Preislich ist die Spanne breit. Beim iPhone 12 mini geht es ab 778,85 Euro los, wenn man bei Apple direkt kauft. 128 GByte kosten 827,55 Euro und 256 GByte 944,55 Euro. Es werden die Farben Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Rot angeboten. Beim iPhone 12 Pro Max geht es preislich erst bei 1217,50 Euro los (Apple-UVP). Dann hat das Gerät 128 GByte. mit 256 GByte zahlt man 1334,45 Euro, mit 512 GByte gar 1558,65 Euro. Letzteres ist allerdings etwas günstiger als beim iPhone 11 Pro Max, dem Topmodell aus 2019. Hier sprengte Apple die 1600-Euro-Schwelle. Die verfügbaren Farben beim iPhone 12 Pro Max sind Graphit, Silber, Gold sowie Pazifikblau.

Lieferbarkeiten bei aktueller Bestellung

Wer nicht vorbestellt hat: Aktuell lassen sich manche Modelle für eine Lieferung in relativ kurzer Zeit bei Apple bestellen. Eines der mini-Modelle war am Freitagmorgen bereits für den 17. November auslieferbereit, ein iPhone 12 Pro Max zum 1. Dezember. In den Ladengeschäften Apples scheint es jedoch nur geringe Bestände zu geben. (bsc)