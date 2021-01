iPhone 12 Pro und Pro Max: Apple lässt praktische Magnetschließ-Funktion weg

Apple bietet für iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max keine der beliebten Leder-Folio-Hüllen mehr an, die der Konzern mit dem iPhone X im Jahr 2017 erstmals eingeführt hatte. Die Cases waren zuletzt zu – durchaus saftigen – Preisen von 120 für das iPhone XS beziehungsweise 150 Euro für iPhone XS Max, 11 Pro und 11 Pro Max erhältlich und boten einige sinnvolle Funktionen. So konnte man mit etwas Stopfarbeit in den integrierten zwei Taschen durchaus fünf oder sechs Kreditkarten unterbringen, was deutlich mehr ist als mit Apples umstrittener MagSafe-Kartenhülle

Klappe zu, iPhone gesperrt

Wichtiger noch war jedoch die Magnetschließ-Funktion der Folios: Diese sorgte dafür, dass sich das iPhone durch Zuklappen des Deckels automatisch sperrte – auch bei manchen Hüllen von Drittanbietern. Technisch umgesetzt wurde dies über Hall-Effekt-Sensoren. Wie sich nun zeigt, hat Apple selbige bei iPhone 12, 12 Pro, 12 mini sowie 12 Pro Max offenbar komplett weggelassen.

Erste Folio-Hüllen für iPhone 12 und Co. sind von externen Anbietern zwar bereits erhältlich, etwa von Nomad. Allerdings fehlt diesen besagte Sicherheitsfunktion. Nutzer müssen sich beim Schließen des Deckels also entweder auf die Auto-Lock-Funktion des iPhone – die minimal nach 30 Sekunden greifen kann – verlassen oder händisch auf den Sleep/Wake-Knopf drücken, um die Sperre zu starten. Ansonsten könnte dem Nutzer das entsperrte Gerät auch im zugeklappten Zustand entwendet werden – etwas, was bei Apples Folio-Hülle unmöglich war.

MagSafe als möglicher Grund

Warum Apple die Sensoren beim iPhone 12 Pro und 12 Pro Max weglässt, ist unklar – Beobachter schätzen, dass dies mit der darin erstmals verbauten MagSafe-Technik zu tun haben könnte. Diese versammelt zahlreiche Magneten in der Rückseite des Handys zum Anschluss von Lade- und sonstigem Zubehör.

Womöglich blieb dadurch nicht ausreichend Platz. Das Angebot an offiziellen Apple-Hüllen wurde mit Einführung der iPhone-12-Baureihe deutlich umgekrempelt. Als Ersatz für das Folio dient das erwähnte Kreditkarten-Case ("Leder Wallet mit MagSafe"), das allerdings nur maximal drei Kreditkarten fasst und beim Einstecken des Handys in eine Hosentasche durchaus abfallen kann. (bsc)