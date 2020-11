iPhone 12: Probleme mit manchen Qi-Ladern

Probleme beim Laden: Trotz Apples proprietärem MagSafe-Standard sollten iPhone 12 und 12 Pro eigentlich auch ganz normal über Qi drahtlos aufzuladen sein. Allerdings ist das offenbar nicht immer der Fall. In verschiedenen Foren sowie auf Reddit melden Nutzer nun, dass Ladevorgänge mit Qi-zertifizierten Ladepads erst gar nicht starten oder abbrechen, wenn man sein brandneues Apple-Smartphone aufgelegt hat.

Bekannte Hersteller haben ein Problem

Betroffen waren unter anderem Geräte von Herstellern, die eigentlich als Produzenten von Apple-Zubehör bekannt und beliebt sind. Darunter sind Mophie, Nomad, Zen und Anker, allerdings nicht bei allen Varianten. Eine Ladestation von Nomad, die Aira, versagte zunächst, konnte aber per Firmware-Update wieder flott gemacht werden. Was genau hier vor sich geht, ob also beispielsweise die proprietären MagSafe-Profile Schwierigkeiten machen, ist bislang unklar.

15 Watt Ladeleistung, nur das iPhone mini tanzt aus der Reihe

iPhone 12, 12 Pro und 12 Pro Max können mit bis zu 15 Watt über MagSafe aufgeladen werden, wenn der Ladepuck in einem 20-Watt-Netzteil wie dem von Apple steckt. Das iPhone 12 mini packt hingegen nur 12 Watt Ladeleistung über MagSafe. Qi-Geräte sollten die neuen iPhones eigentlich mit maximal 7,5 Watt aufladen können.

iOS 14.2 könnte hilfreich sein

Es ist unklar, ob die aktuellen Probleme womöglich mit iOS 14.2 behoben sind. Zu dem Update voller Fehlerkorrekturen schreibt Apple in seinem Beipackzettel, dass das Aufladen via Qi "zuverlässiger" funktionieren soll. Zuvor soll es hier zu Unterbrechungen gekommen sein. Ob dies alle Fehler mit allen Ladematten behebt, bleibt abzuwarten. Unschön ist auch, dass es keineswegs für alle Qi-Geräte auch Firmware-Updates gibt, die man zur besseren Kompatibilität mit dem iPhone 12 einspielen könnte. Hier liegt der Ball stets in Apples Feld. (bsc)