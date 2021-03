iPhone-12-Produktion könnte zu zehn Prozent nach Indien wandern

Apples teilweiser Umzug der Gerätemontage nach Indien könnte bis zu zehn Prozent der aktuellen Baureihe des iPhone betreffen. Davon geht das lokale Wirtschaftsblatt Business Standard in einer Meldung aus dieser Woche aus.

Apples wichtigster Fertiger, der taiwanische Konzern Foxconn, soll demnach mindestens sieben Prozent seiner Produktion aus China verlagern, in der Spitze seien es besagte zehn Prozent. In einem weiteren Bericht der Nachrichtenagentur IANS heißt es, Apple habe den baldigen Produktionsstart des iPhone 12 in Indien bereits bestätigt.

Subventionen und Fertigungspartner

Der iPhone-Konzern nutzt dabei Subventionsprogramme der indischen Regierung, die sogenannten Production-Linked Incentives (PLI). Diese erlauben einen vergleichsweise kostengünstigen Aufbau der Produktion durch Prtner wie Foxconn, Wistron und Pegatron. Eine erste Anlage für das iPhone 12 sei in Tamil Nadu aufgebaut worden. Apple soll zudem mitgeteilt haben, man denke über die Herstellung des iPhone 12 mini an diesem Standort nach.

Apple versucht seit mehreren Jahren, Teile der Produktion von seinen chinesischen Standorten unabhängiger zu machen. Neu dabei ist, dass auch Flaggschiffmodelle wie Geräte einer aktuellen iPhone-Baureihe in andere Weltregionen abwandern. In Indien werden bislang vor allem ältere Modelle produziert, deren Herstellung als simpler gilt. In Indien läuft es für Apple unterdessen laut Angaben des Konzernchefs Tim Cook gut. Bei der Bekanntgabe der letzte Quartalszahlen teilte er mit, man habe sein Geschäft in Indien im Weihnachtsquartal verdoppelt – wobei der Umsatz dort auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau liegt, da günstige Android-Geräte den Markt beherrschen. Das iPhone 12 soll dabei besonders gut angekommen sein, heißt es in Medienberichten.

Sieben iPhone-Baureihen aus Indien

Gegenüber der IANS teilte Apple in einem Statement mit, man sei "stolz, die Produktion des iPhone 12 in Indien zu beginnen". Die Geräte sind demnach zunächst für örtliche Kunden gedacht. Im Weihnachtsquartal soll der Konzern mehr als 1,5 Millionen iPhones in Indien ausgeliefert haben.

Angeboten werden dort iPhone XR, 11, SE 2020 und das neue iPhone 12. Neben Foxconn soll auch Produktionspartner Wistron in Indien am Aufbau einer iPhone-12-Produktion arbeiten. Bislang wurden sieben verschiedene iPhone-Baureihen auf dem Subkontinent produziert, aber niemals ein Flaggschiffmodell des aktuellen Jahrgangs. (bsc)