iPhone 12: iOS-Update soll Display-Probleme angehen

Apple untersucht Display-Probleme im iPhone 12, über die eine größere Zahl an Nutzern klagt. Den Berichten zufolge kann es zu Flackern und verschiedenen, grün- oder gelblichen Farbstichen oder einem auffälligen grauen Leuchten bestimmter Bildschirmbereiche kommen. Meist treten die Symptome in dunkler Umgebung auf, sobald sich die Bildschirmhelligkeit automatisch sehr stark runtergeregelt hat. Besonders während der Videowiedergabe zeigen sich die Fehler angeblich störend.

Interne Apple-Weisung für Techniker

Die Probleme können offenbar bei allen neuen Modellreihen des iPhone 12 von mini bis Pro Max auftreten, in Foren gibt es bereits lange Threads von Betroffenen, darunter auch in Apples Support-Forum. Apple kenne die Problemberichte und gehe diesen nach, heißt es in einem internen Dokument, wie Macrumors berichtet.

Support-Mitarbeiter und Techniker wurden demnach angewiesen, bei betroffenen iPhones möglichst keine Service-Leistung durchzuführen, sondern Kunden darauf zu verweisen, iOS auf dem aktuellen Stand zu halten. In Foren berichten Nutzer, dass Apple ihr Gerät ausgetauscht hat, manche erwischten dabei wieder Ersatzgeräte mit Darstellungsfehlern.

Neuer Build von iOS 14.2 fürs iPhone 12

iOS 14.2 und die ersten Vorabversionen von iOS 14.3 scheinen diese Display-Fehler noch nicht anzugehen. In der Nacht auf Donnerstag hat Apple einen neuen Build (18B111) von iOS 14.2 nur für das iPhone 12 zum Download bereitgestellt. Welche Neuerungen das Update enthält, bleibt vorerst unklar. Es wird nur Nutzern automatisch zur Installation angeboten, die noch auf iOS 14.1 geblieben sind. Wer iOS 14.2 (18B92) bereits installiert hat, sieht das Update in der integrierten Software-Aktualisierung nicht.

Ähnliche Display-Probleme traten bereits beim iPhone 11 und 11 Pro auf, dort kam es zu auffälligen grünlichen Verfärbungen. Es habe ein Problem mit der Temperatursteuerung gegeben, teilte Apple im August mit und beseitigte die Darstellungsfehler mit einem iOS-Update.

(lbe)