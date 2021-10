iPhone 13 Pro Max lädt mit bis zu 27 Watt

Apple hat die Ladeelektronik seiner neuen iPhone-Baureihe weiter optimiert. Wie das chinesisch-amerikanische Analyseunternehmen ChargerLAB berichtet, kann das Topmodell iPhone 13 Pro Max an einem mindestens 30-Watt-fähigen USB-C-Netzteil mit bis zu 27 Watt laden. Das ist eine deutlich höhere Leistungsaufnahme als beim Vorgänger iPhone 12 Pro Max, das hier maximal 21 bis 22 Watt erreichte, heißt es in einem Video.

Größerer Akku, Ladezeit dennoch geringer

Dieser Peak-Power-Durchsatz wird allerdings nicht den ganzen Ladezyklus über angewendet, da sonst das Gerät zu warm und der Akku zu stark belastet würde. Dennoch sollte sich die Gesamtladezeit so etwas reduzieren, glauben die Experten – wobei der Akku des iPhone 13 Pro Max mit 4352 mAh so groß ausfällt wie in noch keinem iPhone zuvor. Der direkte Vorgänger iPhone 12 Pro Max erreichte hier nur 3687 mAh. Beide Modelle haben einen 6,7 Zoll großen Bildschirm.

30 Watt sind Pflicht

Im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max liegt die maximale Leistungsaufnahme beim Schwestermodell iPhone 13 Pro bei 23 Watt. Der Akku des 6,1 Zoll großen Geräts hat eine Kapazität von 3095 mAh und fällt ebenfalls etwas größer aus als beim iPhone 12 Pro (2775 mAh). Auch hier gilt, dass man mindestens ein 30 Watt fähiges Netzteil verwenden sollte, um den besten Ladedurchsatz zu erreichen. iPhone 13 und iPhone 13 mini sollen sich in Sachen maximaler Ladegeschwindigkeit dagegen nicht von ihren Vorgängern unterscheiden.

Apple-Netzteil kostet 55 Euro

Apple selbst verkauft eine solche Stromversorgung für 55 Euro, im Handel ist sie aber auch schon ab 35 Euro zu haben (ab 34,47 €). In der Packung liegt mittlerweile gar kein Netzteil mehr, nur ein USB-C-auf-Lightning-Kabel wird vom Hersteller eingelegt. Grund dafür ist laut Apple der Umweltschutz – aber auch die EU-Kommission macht Druck, möglichst wenig Elektronikschrott zu produzieren.

(bsc)