iPhone 14, Apple Watch Pro, AirPods Pro 2: Apples September-Keynote im Ticker

Es ist das Apple-Event des Jahres: Heute um 19 Uhr wird Apple neue iPhones vorstellen – vermutlich bis zu vier neue Modelle. Daneben werden auch überarbeitete Varianten der Computeruhr Apple Watch erwartet – und eventuell zusätzlich neue AirPods-Pro-Ohrstöpsel. Daneben dürfte Apple die baldige Verfügbarkeit der Finalversion von iOS 16 ankündigen. Die Veranstaltung findet wie üblich im kalifornischen Cupertino statt, wir berichten im Minutenprotokoll.

Die Keynote unter dem Titel "Far out" liefert mit dem iPhone 14 eine neue Generation von Apples wichtigstem Produkt. Kommen sollen neben zwei überarbeiteten Standard-iPhones – iPhone 14 (6,1 Zoll) und iPhone 14 Plus (6,7 Zoll) – auch zwei neue Pro-Modelle, das 14 Pro und 14 Pro Max.

Bei der Apple Watch glaubt die Gerüchteküche an drei neue Modelle: Eine komplett neue Apple Watch Pro mit robustem Gehäuse für Sportanwendungen und dem bislang größten Display, das Apple in Uhren verbaut, eine Apple Watch Series 8 mit neuem Temperatursensor und eine überarbeitete Einsteigeruhr Apple Watch SE. Die neuen AirPods Pro könnten mit Bluetooth-LE-Audio, mehr Akkulaufzeit und einem verbesserten Ladecase kommen.

Im Anschluss an die Veranstaltung findet zudem ein Livestream auf Youtube und heise online statt, in dem wir alle Neuheiten der iPhone-14-Keynote einordnen und analysieren werden – inklusive Schaltung nach Kalifornien.

Herzlich willkommen beim Mac & i-Liveticker!

(bsc)