iPhone 14: Apple öffnet Satellitenfunk in Deutschland

Das iPhone 14 wird jetzt auch in Deutschland ein Satellitentelefon: Neben USA und Kanada können Besitzer eines iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro oder 14 Pro Max ab Dienstag auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Irland in Funklöchern einen Notruf über eine Satellitenverbindung absetzen, wie der Hersteller mitteilte.

Apple hat dafür eine weitreichende Partnerschaft mit dem Satellitenbetreiber Globalstar geschlossen. Notrufe sind per Textnachricht möglich und erlauben auch die (textbasierte) Zwei-Wege-Kommunikation mit den Rettungskräften.

Textkommunikation mit den Rettungskräften

Ab Version 16.1 hilft iOS dem Nutzer dabei, das Smartphone auf einen Satelliten auszurichten und dessen Umlaufbahn zu folgen. Der Text-Notruf soll dann mit Zusatzinformationen wie dem Standort über den Satelliten an eine Bodenstation geschickt werden. Von dort aus wird er entweder an eine entsprechend ausgerüstete Rettungsleitstelle weitergeleitet oder durch von Apple geschulte Teams in Relay-Centern empfangen, die die Rettungskräfte kontaktieren. Zudem besteht die Option, die eigenen, auf dem iPhone bereits hinterlegten Notfallkontakte darüber zu informieren.

Apple hat einen Demomodus in das Betriebssystem integriert, mit dem Nutzer den (echten) Verbindungsaufbau zu einem Satelliten und den Nachrichtenaustausch mit einem Relay-Center ausprobieren können – die Antworten sind dabei automatisiert, es wird kein Notruf ausgelöst.

Standort teilen per Satellit

Über die "Wo ist?"-App ist es außerdem möglich, den eigenen Standort manuell und punktuell per Satellitenverbindung mit vorher eingerichteten Kontakten zu teilen, die dafür ebenfalls mindestens iOS 16.1 nutzen müssen. Ein automatisches Standort-Tracking mit Freigabe – wie es andere Satelliten-Abodienste anbieten – wird von Apple aktuell nicht unterstützt.

iPhone-14-Nutzer können die Satellitenfunktion ab der Aktivierung in ihrem Land oder ab der Aktivierung eines neuen iPhones über einen Zeitraum von zwei Jahren kostenlos nutzen. Den Preis für eine daran anschließende Nutzung des Dienstes hat Apple bislang noch nicht genannt.

(lbe)