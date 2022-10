iPhone 14: Apple untersucht SIM-Karten-Problem

Apple untersucht einen weiteren Bug, der offenbar spezifisch die iPhone-14-Reihe mit iOS 16 betrifft. Auf iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max kann unter Umständen die Warnmeldung "SIM nicht unterstützt" erscheinen und das Gerät im Anschluss einfrieren, wie der Hersteller in einem von Macrumors veröffentlichten Memo erwähnt, das vermutlich für autorisierte Händler und Reparaturwerkstätten gedacht ist. Es handele sich dabei nicht um einen Hardware-Defekt, betroffene Kunden sollten darauf achten, dass ihre Software auf aktuellem Stand ist.

Betroffene iPhone-14-Nutzer sollen abwarten

Apple rät bei Erscheinen der SIM-Warnmeldung dazu, einfach mehrere Minuten abzuwarten, ob der Dialog wieder verschwindet. Falls das nicht der Fall ist, sollten Kunden ihr Gerät nicht wiederherstellen oder neu aufsetzen, sondern sich an den Support des Herstellers wenden, etwa in einem Apple Store, erläutert Macrumors unter Verweis auf das Dokument.

In einem älteren, öffentlichen Support-Dokument empfiehlt Apple bei Auftreten der "Sim nicht unterstützt"-Warnmeldung, das iPhone oder iPad verkabelt über den Computer zu aktivieren – dabei scheint es aber um ein anderes Problem zu gehen, das schon bei der Aktivierung auftreten kann. Bei den jüngsten Problemberichten zeigen aber offenbar iPhones die Fehlermeldung, die bereits aktiviert sind. Der Hinweis "SIM nicht unterstützt" erschien gewöhnlich bei Geräten, die per Netlock an das Netz eines bestimmten Mobilfunkbetreibers gebunden sind – diese Einschränkung gibt es in Deutschland bei iPhones schon lange nicht mehr.

US-iPhones ohne SIM-Kartensteckplatz

Die US-Version der iPhone-14-Reihe verzichtet erstmals auf den klassischen SIM-Kartenslot. Stattdessen müssen Nutzer ihre physische SIM bei der Einrichtung auf eine eSIM umziehen. Bei der Migration von einem alten iPhone auf ein neues iPhone 14 wird das von Apples Einrichtungsassistenten automatisch angeboten, auch in Deutschland. Hierzulande unterstützt diesen Prozess bislang allerdings nur die Deutsche Telekom. Nutzer sollten dabei beachten, dass ihre SIM-Karte dadurch deaktiviert wird, anschließend lässt sich das neue iPhone mit der dafür aktivierten eSIM weiterverwenden.

(lbe)