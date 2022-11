iPhone-14-Baureihe: Reparatur an einem Tag möglich

Apples iPhone lässt sich nun auch in der jüngsten Generation in den weltweiten Ladengeschäften des Konzerns sowie bei autorisierten Apple-Service-Provider-Betrieben (ASP) am gleichen Tag reparieren, ohne dass die gesamte Hardware ausgetauscht werden muss. Laut einem internen Memo des Konzerns, das US-Medien vorliegt, gilt das für alle vier iPhone-14-Modelle, also iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max sowie iPhone 14 Plus.

Apple repariert nachhaltiger

Demnach sind jetzt alle Apple Retail Stores mit den notwendigen Komponenten ausgestattet, Standardreparaturen direkt und vor Ort vorzunehmen. ASPs können sich wiederum bei Apple mit den entsprechenden Bauteilen eindecken. Damit wird die Reparatur der 2022er iPhones deutlich nachhaltiger. Apple strebt schon seit Längerem an, möglichst keine Komplettgeräte mehr auszutauschen, was das Unternehmen einst standardmäßig machte. Stattdessen werden Läden und ASPs mit der Fähigkeit ausgestattet, die meisten Probleme direkt zu lösen.

Allerdings dauert es nach Einführung einer neuen Gerätegeneration stets einige Wochen, bis auch die Komponenten auf Lager liegen. Die iPhone-14-Modelle waren im September sowie Anfang Oktober (14 Plus) erschienen. Zu den im Laden und bei den ASPs durchführbaren Reparaturen zählt der Austausch von Display und rückwärtigem Glas – letzteres lässt sich bei iPhone 14 und 14 Plus endlich deutlich leichter entnehmen. Apple tauscht auch Akkus, Hauptplatinen und repariert andere kleinere und größere Fehler der Geräte.

Service früher: Einfach tauschen

Apples – in der Regel schneller – Standardservice bestand einst darin, iPhones des Kunden gegen generalüberholte Modelle auszutauschen – eine Strategie, die zwar für die Betroffenen bequem war, dem Konzern jedoch bereits eine Millionenzahlung an Nutzer einbrachte. Einbehaltene defekte Geräte wurden dann später repariert. Nun verfügen alle Läden und viele ASPs über die notwendigen Komponenten sowie die Spezialhardware, die wichtigsten Reparaturen selbst durchzuführen.

Zuletzt hatte Apple auch ein Reparaturprogramm für Bastler eingeführt, die jetzt selbst wichtige Reparaturprodukte sowie Komponenten erhalten können. Allerdings sind letztere so teuer, dass sich die Reparatur inklusive Arbeitszeit wirklich nur lohnt, wenn man solche Tätigkeiten mag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)