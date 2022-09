iPhone 14: Hilfe für Aktivierungsprobleme mit iMessage und FaceTime

Der Verkauf von iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ist am Freitag weltweit gestartet. Apple informiert unterdessen in einem Support-Dokument darüber, dass es bei den neuen Geräten bei der Nachrichten-App iMessage und der Videokonferenz-App FaceTime zu Aktivierungsproblemen kommen kann. In dem Dokument wird auch beschrieben, wie diese Probleme behoben werden können.

Laut der Hilfeseite kann es sein, dass nach der Aktivierung eines neuen Geräts keine iMessage-Nachrichten oder FaceTime-Telefonate eingehen. Auch das Senden von Nachrichten ist möglicherweise beeinträchtigt: Statt einer blauen Sprechblase für iMessage-Nachrichten erscheint dann die grüne SMS-Blase. Auch die Anzeige eines falschen Absenders oder eine Einsortierung in einen eigenen Thread sind möglich.

Neue iOS-Version hilft

Abhilfe schafft das Update auf die neueste iOS-Version. Apple hat am Vortag des Verkaufsstarts bereits iOS 16.0.1 veröffentlicht. Diese Version, die sich an das iPhone 14 richtet, soll die möglichen Startprobleme lösen.

Lesen Sie auch iPhone 14 Pro und iPhone 14 im Test heise_plus_positiv Mac & i

Wenn dies allein nicht hilft, empfiehlt Apple, in den Einstellungen unter Mobilfunk nachzuschauen, ob die Telefonleitung aktiviert ist. Wer mehrere SIMs verwendet, sollte nachsehen, ob auch die gewünschte eingeschaltet ist.

Lange Warteschlangen vor den Apple Stores

Trotz Zwangspause durch Corona hat die Faszination neuer iPhones auf Fans des Geräts offenbar nicht gelitten. Zum weltweiten Verkaufsstart bildeten sich vor Apple Stores teils lange Schlangen, um eines der ersten Geräte zu ergattern oder eine Vorbestellung abzuholen. In sozialen Netzwerken sind zahlreiche Bilder zu sehen, die den Andrang dokumentieren. Zu den ersten Käufern zählten aufgrund der entsprechenden Zeitzonen Menschen in Australien und Asien.

Apple-Chef Tim Cook wohnte dieses Jahr dem Verkaufsstart am Apple Store in der 5th Avenue in New York bei. Der amerikanische Fernsehsender CNBC zeigte ihn vor der Eröffnung, wie er wartende Kunden begrüßte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)