iPhone 14 Pro: Verschlafene Funktion verrät den immer wachen Bildschirm

Da hat bei Apple offenbar jemand geschlafen: Entwickler haben in der aktuellen Beta 4 der Programmierumgebung Xcode einen ziemlich deutlichen Hinweis auf die Einführung eines Always-on-Displays gefunden. Wer das Leak des ständig wachen Bildschirms sehen möchte, muss allerdings sehr genau hinsehen. Für einen ganz kurzen Augenblick ist beim Aufwachen eines simulierten iPhones im SwiftUI Preview eine Anzeige zu sehen, die den Sperrbildschirm in einer veränderten Variante zeigt. Diese wäre gut geeignet für eine dauerhafte Anzeige.

Bereits nach dem Erscheinen der Beta 4 von iOS 16 war zum Vorschein gekommen, dass die Bildschirmhintergründe (Wallpaper) in einer neuen Variante angezeigt werden können, die einige Details herausnimmt und insgesamt gedimmt erscheint. Diese displayschonende Variante könnte künftig auf dem iPhone 14 Pro in einer neuen Daueranzeige zu sehen sein. Wie bei der Apple Watch wird erwartet, dass Apple die Bildwiederholrate des Bildschirm deutlich senkt, um Energie zu sparen. Dies, gepaart mit einer verschlankten und dunkleren Anzeige, könnte einen Always-on-Betrieb ermöglichen, der nicht all zu sehr zulasten des Durchhaltevermögens des Akkus geht.

Erst der Clownfisch, jetzt die Widgets

Die jetzige Entdeckung ist ein weiteres Mosaiksteinchen auf dem Weg zum Always-on-Display, denn natürlich müssen auch die Apps in einer reduzierten Art und Weise im Stand-by-Modus angezeigt werden. Der Twitter-Nutzer rhogelleim zeigt am Beispiel eines runden Foto-Widgets, das Tim Cook zeigt, dass aus einem farbenfrohen Bild eine monochrome Version wird. Steve Moser geht noch einen Schritt weiter. Anhand eines Wals demonstriert er, dass die Texturen reduziert werden.

Das Always-On-Display soll laut Gerüchten den Pro-Modellen des iPhone 14 vorbehalten bleiben. Nutzer hätten dadurch zum Beispiel eine permanente Zeitanzeige. Widgets könnten außerdem weitere Informationen permanent anzeigen.

(mki)