iPhone 14 (Pro) und Apple Watch Ultra im Podcast von Mac & i

Apple hat seine Smartphone-Flaggschiffe in Version 14 frisch aufgelegt, neu hinzu kommt ein Plus-Modell mit 6,7“-Display. Die Pro-Reihe bietet erstmals ein Always-on-Display sowie einen in die Bedienoberfläche integrierten Notch. In den USA verabschiedet sich das iPhone zudem vom SIM-Kartensteckfach und setzt voll auf eSIM-Technik. Neu ist außerdem eine Satellitennotruffunktion. Neben Apple Watch Series 8 und einem überarbeiteten SE-Einstiegsmodell hat Apple auch die "Ultra" präsentiert, eine neue Outdoor-Modellreihe mit größerem Display und Akku, die sich erstmals deutlich von der "normalen" Apple Watch abhebt.

In der neuen Folgen des Apple-Podcasts von Mac & i analysiert Malte Kirchner mit den Redakteuren Ben Schwan, Leo Becker und Jean-Claude Frick vom Apfelfunk die Ankündigungen im Detail. Dabei geht es um die Frage, für wen die Ultra-Watch eigentlich ist, welche Produktstrategie Apple verfolgt und wie entscheidend die iPhone-Neuerungen im Alltag sein könnten. Thema sind auch Apples deutlich höheren Euro-Gerätepreise.

Testberichte zu der neuen Apple-Hardware – von iPhone 14 bis Apple Watch Ultra – lesen Sie in Mac & i 5/22. Das Heft erscheint am 6. Oktober.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

