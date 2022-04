iPhone 14: Was wir bislang über Apples nächstes Smartphone wissen

Nur noch wenige Monate, dann wird im September die Vorstellung des iPhone 14 erwartet. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Apple in der 14er-Serie wohl etwas bei den Größen ändern könnte. Galt das iPhone 12 Mini bei seiner Einführung als "Wunschmodell", das der Nachfrage nach einem kleinen, aber gut ausgestattetem iPhone Rechnung trug, gelten jetzt Bezahlbarkeit und Größe als Rezeptur für einen neuen Publikumsliebling.

Auch ein verändertes Aussehen des Bildschirmes der Pro-Modelle wird in der Gerüchteküche hoch gehandelt. Veränderungen bei der Bildschirmaussparung könnten dem iPhone ein neues Gesicht geben. Gleichzeitig würden die Softwareentwickler etwas mehr Platz bekommen.

Neues Design?

So sehr Apple die Überraschung bei Produktpräsentationen wertschätzt: Bei einigen Dingen wie dem Design lassen sich wiederkehrende Muster entdecken. So ist beim Aussehen des iPhones seit dem 6er-Modell im Jahre 2014 ein Drei-Jahres-Zyklus festzustellen, in dessen Verlauf sich das Aussehen jeweils nicht radikal verändert, wie Bloomberg-Reporter Mark Gurman bemerkt.

Aber: Während Apple im zweiten Jahr für gewöhnlich nur im Inneren des Mobiltelefons Veränderungen vornimmt, sind im dritten Jahr zumindest einige neue Akzente beim Design zu erwarten. Das lässt für das iPhone 14 einiges erwarten.

Pille und Loch statt Notch

Diese Veränderungen betreffen, folgt man den vorherrschenden Gerüchten, vorrangig die Pro-Modelle des iPhone 14. Apple plant demnach angeblich, die größere Bildschirmaussparung namens Notch durch zwei kleinere Display-Unterbrechungen zu ersetzen. In dieser "Pille" und dem "Loch" sollen die Kamera für die Vorderseite sowie die Sensoren für die Face ID-Gesichtserkennung Platz finden. Durch die Veränderung gewinnt der Bildschirm etwas an Höhe und es steht mehr Platz für Informationen in der Statusleiste zur Verfügung – so wie Nutzer dies aus der Zeit vor Face ID kennen.

Bei den günstigeren Standard-Modellen steht offenbar eine buchstäblich größere Änderung ins Haus: Apple will Mini-Modell mit seiner Display-Diagonale von 5,4 Zoll (ca. 14 cm) angeblich wieder abschaffen. In verschiedenen Markt-Analysen war zu lesen, dass sich das Mini nicht so gut verkauft hat. An seine Stelle tritt ein 6,7 Zoll (ca. 17 cm) großes iPhone 14 Max. Nutzer, die sich einen großen Bildschirm wünschen, aber nicht unbedingt die Pro-Funktionen benötigen, bekämen so eine günstigere Alternative. Dieses iPhone 14 Max will Apple angeblich für weniger als 900 US-Dollar verkaufen.

Metallguss-Stücke, von denen in China ein Foto geleakt wurde, scheinen zu bestätigen, dass Apples 14er-Serie dann künftig nur noch aus zwei Größen (6,1 und 6,7 Zoll Display-Diagonale) mit verschiedenen Ausstattungen bestehen wird. Bei den Pro-Modellen sollen die Kameras noch etwas mehr aus dem Gehäuse herausragen.

Das iPhone 14 Pro soll angeblich eine Weitwinkelkamera mit 48 Megapixel Auflösung erhalten. (Bild: TheRegisti / Unsplash)

Größerer Unterschied zu Pro-Modellen

Um den Unterschied zwischen Standard- und Pro-Modellen stärker herauszuarbeiten, plant Apple neben dem Notch-Ersatz im Bildschirm angeblich auch, die Pro-Modelle funktionell stärker abzugrenzen.

Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sollen eine 48-Megapixel-Weitwinkel-Kamera bekommen. Bisher lösten die iPhone-Kameras mit 12 Megapixel auf. Die Pro-Modelle könnten auch erstmals in die Lage versetzt werden, Videos in 8K-Auflösung aufzunehmen.

Zudem will Apple angeblich damit brechen, alle Modelle einer neuen Serie mit dem neuesten Chip auszustatten. Der A16 soll folglich dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorbehalten bleiben. Das iPhone 14 und das iPhone 14 Max sollen den Vorjahres-Chip vom iPhone 13 - den A15 - bekommen. Zu dieser Entscheidung habe auch die globale Chipknappheit beigetragen.

Bessere Selfiekamera für alle

Alle vier neuen iPhones sollen angeblich eine bessere Frontkamera bekommen, erwartet zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo. Mit einer niedrigen Blende von f/1.9 und einem hardwaregesteuerten Autofokus statt des bisherigen festen Fokus bekämen Nutzer des iPhone 14 eine spürbar bessere Selfiekamera.

Bereits mit Blick auf das iPhone 13 war über eine Abkehr Apples vom Lightning-Anschluss spekuliert worden. Stattdessen sollten künftige iPhones angeblich nur noch kabellos per MagSafe geladen werden. Apple hätte damit den USB-C-Anschluss übersprungen, der sich in der Smartphone-Branche und auch bei mehreren iPads durchgesetzt hat. Gerüchte in diese Richtung sind zwar immer wieder zu hören, sind aber deutlich leiser geworden.

Ungemach droht Apple wahrscheinlich ohnehin, wenn künftige iPhones nicht mit USB-C ausgeliefert werden. Die Europäische Union arbeitet gerade an einer Vorschrift, um USB-C durchzusetzen. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnten auch kabellose Lademöglichkeiten einem gemeinsamen Standard folgen.

Ein Vorjahresgerücht, das mit Blick auf das iPhone 14 erneut die Runde macht, sagt eine Notruf-Funktion per Satellit voraus. In Gegenden ohne Mobilfunkversorgung soll das iPhone mit Satelliten in einem niedrigen Erdorbit Kontakt aufnehmen können, um Rettungskräfte zu alarmieren. Die Funktion wird angeblich zeitnah auch auf der Apple Watch eingeführt, heißt es bei Bloomberg.

iOS 16: Vorgeschmack im Juni

Zumindest softwareseitig gibt es bereits im Juni einen offiziellen Vorgeschmack. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC wird Apple wahrscheinlich die nächste Version des iOS-Betriebssystems, iOS 16, vorstellen. Diese wird im Herbst auch auf den neuen iPhones vorinstalliert sein. So wird spekuliert, dass darin auch eine Funktion zur Erkennung von Autounfällen enthalten sein könnte, die mit dem iPhone 14 neu eingeführt wird.

Ausdruck jeder Modellreihe ist bei Apple traditionell auch eine bestimmte Farbe. Beim iPhone 14 wird dies angeblich Lila sein, schreibt das Blog AppleTrack unter Bezugnahme auf einen Post im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo. iPhone 14 und iPhone 14 Max werden demzufolge in Schwarz, Weiß, Blau, Rot und Lila verkauft. Für iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sind Graphit, Gold, Silber und Lila als Farboptionen vorgesehen.

Ankündigung und Verfügbarkeit

Gewissheit über das iPhone 14 wird es erst mit der offiziellen Ankündigung geben, die für September erwartet wird. Spannend ist, ob und in welchem Umfang Apple das nächste iPhone angesichts der massiven Unterbrechungen in den Lieferketten und der Lockdowns in China schon kurz danach ausliefern kann.

(mki)