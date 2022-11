iPhone 14 und 14 Pro: Satellitenfunk in Deutschland ab Dezember

Apple gibt den Startschuss für Satellitenfunk am iPhone: Ab Montag ist es mit einem Modell der iPhone-14-Reihe möglich, in den USA und Kanada einen Notruf per Satellit abzusetzen. Die Funktion steht zur Verfügung, wenn das iPhone nicht in der Lage ist, eine Notrufverbindung über das Mobilfunknetz oder WLAN aufzubauen. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland sollen ab Dezember Satellitenverbindungen mit iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max möglich sein.

iPhone-Standort über Satellit teilen

Ein Notruf per Satellit ist auch im Fall eines von iPhone oder Apple Watch erkannten Autounfalls möglich, ebenso wie bei einem schweren Sturz eines Watch-Trägers, wie der Hersteller mitteilte. Neben einer textbasierten Kontaktaufnahme zu Rettungsdienste in Notfällen unterstützt die Satellitenverbindung auch eine Alltagsfunktion: Nutzer können darüber in Funklöchern ihren (punktuellen) Standort über Apples "Wo ist?"-Netzwerk für Dritte sichtbar machen.

Über die Satellitenverbindung des iPhone 14 lässt sich auch der Standort teilen. (Bild: Apple)

Apple nutzt dafür einen Großteil der Kapazitäten des Anbieters Globalstar, dessen Satelliten die Erde in einer Höhe von rund 1400 Kilometern (Low Earth Orbit – LEO) umkreisen und einen Großteil des Globus abdecken. Der Konzern hat jüngst eine Investition von 450 Millionen US-Dollar an den Satellitendienst angekündigt.

Bei direkter, ungehinderter Sicht auf den Himmel soll es möglich sein, in rund 15 Sekunden die Notruf-Kurznachricht abzusetzen, wie Apple mitteilte. iOS hilft dabei, das iPhone auf einen Satelliten auszurichten. Der Textnotruf wird an eine Rettungsleitstelle weitergeleitet, die das unterstützt – oder von speziellen Globalstar-Teams bearbeitet, die den Notruf dann an Rettungsdienste vor Ort übermitteln. Apple hat eine Demofunktion integriert, mit der sich die Satellitenverbindung testen lässt, ohne dafür einen Notruf abzusetzen.

Satellitenfunk nur zwei Jahre kostenlos

Apple bietet den Satellitendienst für iPhone-14-Käufer zwei Jahre lang kostenlos an. Der Zeitraum beginnt für bestehende Kunden mit der Verfügbarkeit des Dienstes und spätere Käufer der Smartphones ab der Aktivierung. Den Preis für die Verlängerung des Abonnements nach Ablauf der zwei Jahre hat Apple weiterhin nicht genannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(lbe)