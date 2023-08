iPhone-15-Event: Spekulationen um genauen Termin

Der September naht mit großen Schritten – und damit ein jährliches Ritual: Die Vorstellung neuer iPhones. Nun gibt es erstmals fundierte Vermutungen darüber, wann es 2023 soweit sein könnte – inklusive einem möglichen Auslieferungstermin.

12. oder 13. September, Verkaufsstart in der Woche drauf

Den Auftakt machte in der vergangenen Woche das Apple-Blog 9to5Mac, das von verschiedenen Mobilfunk-Partnern Apples vernommen haben will, dass diese für den 13. September 2023, einen Mittwoch, eine Urlaubssperre verhängt hätten, weil dann eine "große Smartphone-Ankündigung" erfolge. Das verwirrt allerdings leicht, da es Carriern eigentlich mehr um den Verkaufsstart eines neuen Produkts geht als um dessen Bekanntgabe.

Schließlich legte nun der bekannte Bloomberg-Journalist Mark Gurman nach. In seinem Newsletter vom Wochenende schreibt er, man habe ihm mitgeteilt, dass das iPhone-15-Event entweder für den 12. (Dienstag) oder 13. September geplant sei. Gurman, der gute Kontakte in Apples Konzerninnere hat, sprach weiterhin von einem Verkaufsstart "um den 22. September", das wäre der Freitag in der Woche nach dem Event.

Termine passen – doch kommen alle Geräte?

Grundsätzlich würde die Terminvorhersage passen. 2021 hatte Apple das iPhone 13 am 14. September vorgestellt, 2022 das iPhone 14 am 7. September. Nur im Corona-Jahr 2020 war Apple beim iPhone 12 auf den 13. Oktober ausgewichen. An Tagen nimmt Apple gerne den Dienstag für seine Keynotes, geht aber auch schon mal auf einen Mittwoch. Bei einem Verkaufsstart am 22. September würde Apple immerhin noch eine Woche an iPhone-15-Verkäufen in diesem Quartal mitnehmen.

Unklar ist allerdings noch, wann die einzelnen Modelle erscheinen. Zwischenzeitlich hatte es Spekulationen um Schwierigkeiten bei der Produktion gegeben, die allerdings inzwischen behoben sein sollen. Im vergangenen Jahr war das iPhone 14 Plus erst offiziell im Oktober auf den Markt gekommen. Beim iPhone 15 und 15 Plus wird die Integration einer Dynamic Island und USB-C erwartet – das integrierte SoC sollte A16 dem aus dem iPhone 14 Pro entsprechen. Die beiden Pro-Modelle verfügen laut Gurman über einen um ein Drittel dünneren Display-Rahmen aus Titan statt aus Stahl, verschiedene Kameraverbesserungen, erstmals einen USB-C-Ladeanschluss und einen deutlich schnelleren A17-Prozessor im 3-nm-Verfahren.

