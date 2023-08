iPhone 15: Gerüchte über lahme USB-Kabel und Lieferverzögerungen

Noch hat Apple den Vorstellungstermin für die iPhone-15-Generation nicht genannt, doch die meisten Beobachter rechnen damit, dass es der 12. September 2023 werden wird. Unklar ist allerdings noch, ob wirklich zum Start weg alle Modelle verfügbar sein werden. Schon im vergangenen Jahr war das einzige Modell mit komplett neuem Formfaktor, das iPhone 14 Plus, erst im Oktober ausgeliefert worden. Nun gibt es Spekulationen darüber, ob in diesem Jahr das neue Topmodell – das aktuell in der Gerüchteküche unter dem Namen "iPhone 15 Pro Max" läuft, möglicherweise aber iPhone 15 Ultra heißt – betroffen sein könnte.

Nicht das erste Mal verschoben

Die Behauptung stammt von einem nicht näher genannten Analysten einer größeren Investmentfirma, der Einblick in Apples Lieferkette haben will. Demnach könne sich die Auslieferung um "drei bis vier Wochen" verzögern. Grund ist angeblich, dass es Apples Kameralieferanten Sony nicht gelingt, ausreichende Stückzahlen des Bildsensors zu produzieren, damit das iPhone 15 Pro Max zusammen mit den anderen Modellen erscheinen kann. Mit deren erster Auslieferung wird in drei Wochen gerechnet. Wäre das neue iPhone-Topmodell so verspätet wie angegeben, würde das eine Verfügbarkeit zwischen dem 6. und 13. Oktober bedeuten.

Die verspätete Bereitstellung eines aktuellen iPhone-Modells bei Apple ist somit nichts Neues. Das galt in der Vergangenheit etwa auch für das iPhone 12 mini und 12 Pro Max oder das iPhone XR. 2022 war die Situation bei iPhone 15 Pro und 15 Pro Max noch aus einem anderen Grund problematisch: Weil Apple die Geräte nur in einer Fabrik in Zhengzhou produzierte und es dort zu späten Lockdowns kam, fielen Teile des Weihnachtsgeschäfts mit den Modellen ins Wasser.

Nur ein "einfaches" USB-C-Kabel?

Ein weiteres aktuelles Gerücht betrifft die brandneue USB-C-Anbindung, die Apple für alle iPhone-15-Varianten plant. Schon zuvor gab es Berichte, dass Apple diese Anschlüsse teilweise auf lahmes USB 2.0 beschränken wolle. Nun könnte es sein, dass die neuen bunten und längeren USB-C-Kabel, die Apple angeblich mitliefern will, selbst nur auf USB 2.0 beschränkt sein werden, wie ein Twitter-Leaker behauptet. Unlogisch wäre das nicht, da Apple Thunderbolt-3- beziehungsweise Thunderbolt-4-Strippen für deutlich mehr Geld verkauft.

Zu guter Letzt existiert noch die Frage, welche Geschwindigkeiten die iPhone-15-Modelle selbst anbieten. Hier kursieren Leaks zu den verbauten Komponenten. Apple könnte aufteilen und nur die Pro-Modelle mit Thunderbolt/USB4 ausstatten, was aber garantiert für viel Kritik sorgen würde. Mehr werden wir in den kommenden Wochen dazu wissen.

