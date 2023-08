iPhone 15: Modell taucht in indischer Regulierungsdatenbank auf

Auch im 16. Jahr nach der Vorstellung des ersten iPhone macht Apple noch immer ein großes Geheimnis um seine neuen Geräte. Sie sollen möglichst erst zur jeweiligen Keynote bekannt werden, auch wenn natürlich stets viele Details vorab durchsickern. Ein Problem hat der Konzern dabei stets: Er muss seine Hardware, wenn sie mit Funktechnik ausgestattet ist, bei den jeweiligen staatlichen Regulierungsstellen melden. Diese erlauben es zwar, unveröffentlichte Geräte zunächst geheim zu listen, doch manchmal klappt das nicht. Nun ist zumindest ein mögliches iPhone-15-Modell durchgesickert – in der Zertifizierungsdatenbank des Bureau of Indian Standards (BIS).

Indien ist wichtig für Apple

Wie das Blog MySmartPrice entdeckt hat, taucht dort seit kurzem eine Modellnummer für ein iPhone auf, die es bislang nicht gab. Sie lautet A3094 und repräsentiert ein "Apple-Smartphone". A3094 hat demnach eine Zertifizierung als "Mobiltelefonprodukt" erhalten. 9to5Mac wiederum konnte herausfinden, dass Apples Backend-Infrastruktur für genau diese Modellnummer vorbereitet zu sein scheint.

Indien ist für Apple diesmal ein wichtiges Thema. Der Subkontinent soll erstmals überhaupt von Anfang an zur Versorgung mit einer brandneuen iPhone-Generation beitragen. Zuvor hatte es Monate gedauert, bis die dortige Produktion anläuft. Die Geräte dürften iPhone 15 und eventuell 15 Plus sein, während iPhone 15 Pro und 15 Pro Max weiterhin nur aus China kommen – wenn auch vermutlich aus mehreren Fabriken und nicht mehr nur einer einzigen, was letztes Jahr für massive Verfügbarkeitsprobleme gesorgt hatte.

Zuvor schon Leaks in tvOS-Beta

Die BIS-Zertifizierung enthält bislang keine weiteren Details etwa zur verwendeten Funktechnik, lässt also keine Rückschlüsse auf das Modell zu. Warum nur eine Modellnummer durchgesickert ist und nicht vier, bleibt unklar – mit so vielen Modellen rechnet die Szene aktuell. Zuvor hatte Apple selbst in einer tvOS-Beta mindestens vier Modelle erwähnt – der Leak wurde mittlerweile aber behoben.

Zwei weitere unbekannte Modelle tauchten in einer anderen Beta auf – womöglich könnten dies Altgeräte sein, denen Apple nachträglich USB-C-Ports verpasst. Aktuell sind iPhone 15, 15 Plus (mit größerem Bildschirm), 15 Pro und 15 Pro Max abzusehen – die Standardmodelle mit dem SoC aus dem iPhone 14, die Pro-Modelle mit 3-nm-Architektur und besserer Kamera. Außerdem erwartet die Szene, dass die Dynamic Island auf alle aktuellen iPhones kommt.

