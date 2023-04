iPhone 15 Pro: Apple wirft umstrittene Tastenänderung angeblich über Bord

iPhone 15 Pro und 15 Pro Max behalten offenbar die gewohnten mechanischen Tasten. Aufgrund "ungelöster technischer Probleme vor der Massenproduktion" habe Apple die geplante große Umstellung auf Buttons mit Drucksensoren ("Solid-State-Buttons") aufgegeben, heißt es bei Marktbeobachtern mit tiefem Einblick in Apples Lieferkette. Das iPhone 15 Pro befinde sich derzeit in der Hardware-Testphase und die Rückkehr zum bisherigen Tasten-Design vereinfache die weitere Entwicklung letztlich, schreibt der Analyst Ming Chi Kuo. Er rechnet deshalb nicht mit einer nennenswerten Verzögerung der Massenproduktion der neuen iPhones.

Solid-State-Buttons weichen mechanischen Tasten

Die Umstellung auf Solid-State-Buttons wurde bislang als eine der größten Neuerungen des iPhone 15 Pro gehandelt: Sowohl die mechanischen Lautstärketasten als auch die Standby-Taste sollten Buttons mit Drucksensoren weichen, die haptisches Feedback über Vibrationsmotoren liefern, hieß es bislang. Diese Änderung erwarten Beobachter nun erst beim iPhone 16 im Jahr 2024.

Der seit dem allerersten iPhone praktisch unveränderte iPhone-Stummschalter stand Berichten zufolge ebenfalls vor dem Aus. Apple wolle ihn durch einen Solid-State-Button ersetzen, auf den sich verschiedene Funktionen legen lassen, wurde zuletzt spekuliert. Bei manchen Nutzern löste das bereits Bedenken aus, der Schalter verliere damit seine zentrale Funktionalität.

Der Analyst Kuo sieht die Rückkehr zum klassischen Button-Design in erster Linie als Verlust für zwei Zulieferer, die Apples erhöhten Bedarf an Vibrationsmotoren ("Taptic Engine") abdecken sollten.

iPhone 15 ohne radikales Neu-Design

Ersten Renderings zufolge setzt das iPhone 15 Pro auf das bewährte Design der letzten Jahre – mit kleineren Neuerungen unter anderem bei Gehäuse- und Bildschirmrand. Auffällig ist ein offenbar nochmals weiter wachsender Kamerabuckel, zudem wird spekuliert, dass Apple für das Material des Gehäuserahmens so wie bei der Apple Watch Ultra auf Titan setzt. Das iPhone 15 wird voraussichtlich die altgediente Lightning-Schnittstelle durch USB-C ersetzen sowie das "Dynamic Island" – die Informationspille am oberen Bildschirmrand – auch in die Basismodelle bringen.

