iPhone 15 Pro: Beobachter erwarten Preissprung

Erhöht Apple den Preis mit dem iPhone 15 Pro? Die Hardware-Neuerungen machen das Spitzenmodell wohl teurer, vermuten Branchenbeobachter. Zu den erwarteten Verbesserungen beim iPhone 15 Pro gehören unter anderem ein Gehäuse aus Titan, ein leistungsfähigerer A17-Bionic-Chip, mehr Arbeitsspeicher und ein überarbeitetes Kamerasystem. Neue Solid-State-Tasten erfordern zusätzliche Vibrationsmotoren und tragen so ebenfalls zu höheren Kosten bei, heißt es im Bericht des Analysten einer Investment-Firma, wie Macrumors berichtet. Schon seit mehreren Wochen gibt es Spekulationen über einen neuen Preissprung bei iPhones, das reicht bis zu einem "iPhone Ultra" als neuem Flaggschiff.

Tim Cook: Kunden "strecken" sich fürs iPhone

Die Spekulationen über ein teureres iPhone hatte Apple-Chef Tim Cook unbeabsichtigt mit ausgelöst: Gegenüber Finanzanalysten erklärte Cook im vergangenen Monat, Kunden seien bereit, sich "richtig zu strecken", um das beste iPhone zu kaufen – auch in einem sonst wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Smartphones sind schließlich ein zentraler Bestandteil im Leben der Nutzer geworden, betonte der Apple-Chef.

Außerhalb der USA hat Apple die iPhone-Preise längst erhöht, nur der US-Einstiegspreis von 999 US-Dollar für die Pro-Reihe blieb seit dem großen Preissprung mit dem iPhone X im Herbst 2017 unverändert. Mit der Max-Modellreihe führte Apple im darauffolgenden Jahr eine größere und noch teurere Variante ein, auch deren Basispreis von 1100 US-Dollar wurde bislang aber nie erhöht. Entsprechend wäre eine Preiserhöhung im Herbst 2023 nicht allzu erstaunlich.

Preiserhöhung schon beim iPhone 14 in Deutschland

Was das für den Europreis bedeutet, bleibt vorerst offen: In Deutschland zogen die Preise jüngst mit der iPhone-14-Reihe bereits deutlich an, nicht zuletzt als Anpassung an schwankende Wechselkurse und einen damals sehr schwachen Euro. Das Einstiegsmodell wurde über Nacht um rund 100 Euro teurer, das iPhone 14 Pro sogar um 150 Euro und kostet bei Apple seitdem 1300 Euro, in maximaler 1-TByte-Speicherausstattung als Pro Max sogar über 2000 Euro.

(lbe)