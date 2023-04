iPhone 15 Pro: Die Insider-Infos um Kamerabuckel, Farben und neue Tasten

Leaks sind Apple ein Dorn im Auge. Was vor der offiziellen Präsentation bekannt wird, verringert nur den Überraschungseffekt. Doch die Geheimhaltung zentraler kommender Produkteigenschaften gelingt Apple immer seltener, siehe auch "Das Leaker-Dilemma" auf heise+ und in Mac & i 1/2022.

Zum iPhone 15 Pro, das Apple wohl wie üblich im September präsentieren wird, gab es bereits in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Gerüchte. Nun hat 9to5Mac mit mehreren Insider-Quellen, unter anderem von Herstellern von zertifiziertem Zubehör (MFi), die teils schon bekannten Informationen (zum Beispiel zu einem verbesserten Zoom, einem Preissprung und dem Action Button) abgleichen können.

iPhone 15 Pro: Rundere Sache

Wer kein Freund der scharfen Gehäusekanten ist, darf sich auf das iPhone 15 Pro freuen: Mit den etwas stärkeren Rundungen wird das Gerät dem Bericht nach wieder mehr zu einem Handschmeichler als das iPhone 14, wenngleich die Seiten nicht so gewölbt wie beim iPhone SE sein werden.

Der Rahmen soll aus Titan gefertigt sein. Schon für das iPhone 14 Pro gab es derartige Gerüchte, es kam dann aber doch wie gehabt mit einem Edelstahlrahmen. Dagegen setzt Apple das Material bei der Apple Watch Ultra ein. Ein tiefes Rot (410D0D) anstelle von Lila soll Weiß, Space Schwarz und Gold ergänzen.

Weniger Rand, ein paar Pixel mehr Display

Die Abmessungen des iPhone 15 Pro sollen in Länge und Breite um rund einen Millimeter schrumpfen, denn die Ränder werden leicht schmaler. Auch wenn man es angesichts des minimalen Wertes nicht annehmen möchte, dürfte es das Smartphone im Vergleich zum Vorgänger etwas moderner wirken lassen.

Nicht nur die Ränder, auch die Face-ID- und Kameraaussparung im Display soll etwas kleiner werden. Folglich zeigt der Bildschirm ein paar Pixel mehr.

Kamerabuckel wächst weiter

Für eine bessere Kameraqualität nimmt es Apple in Kauf, den Kamerabuckel weiter zu vergrößern. Schon die letzten Generationsschritte zeugen davon. In diesem Herbst könnte es einen Unterschied zwischen iPhone 15 Pro und Pro Max geben: Das größere Modell bekommt den Insider-Informationen zufolge eine Periskop-Kamera. Da das Bild hierbei um die Ecke gespiegelt wird, muss die Linse bei diesem Gerät nicht so weit aus dem Gehäuse herausstehen wie bei dem kleineren. Eine neue Sensortechnik soll mehr Licht aufnehmen und starke Kontraste gut handhaben können.

Buttons und Anschluss

Erste Gerüchte, dass Apple auf "echte" Tasten verzichten möchte, gab es bereits seit letztem Herbst. Stattdessen will Apple auf statische Bedienelemente mit haptischem Feedback setzen, und zwar auch beim Stummschalter. Die Technik nutzt der Hersteller zum Beispiel bei den MacBook-Trackpads schon seit Jahren. Auf den Druck mit dem Finger hin fingiert die sogenannte Taptic Engine den Klick. Allerdings: Die Oberfläche ist kapazitiv, mit Handschuhen lässt sich nicht klicken. Wie kürzlich bekannt wurde, könnte Apple hierfür beim iPhone Abhilfe schaffen.

Als Ladenschluss am iPhone 15 Pro wird USB-C kommen, wobei Schnellladen wohl nur über Apple-zertifizierte Kabel möglich sein wird.

Die von 9to5mac abgeglichenen Informationen lassen große, neue Überraschungen vermissen, festigen aber das bisher bekannte Bild vom kommenden iPhone. Nicht ganz ausschließen lässt sich allerdings, dass einzelne Funktionen doch erst später Einzug finden, schließlich werkelt Apple immer zeitgleich an mehreren Generationen. Ja, selbst zum iPhone 17 gibt es schon erste Gerüchte.

(tre)