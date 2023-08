iPhone 15 Pro Max: Produktionsstart laut Analyst auf den letzten Drücker

Apples diesjähriges Flaggschiff-Modell, das iPhone 15 Pro Max, soll laut übereinstimmenden Aussagen verschiedener Analysten eine schwere Geburt gewesen sein. Jetzt hat sich Lieferketten-Experte Ming-Chi Kuo erneut zu Wort gemeldet und behauptet, zu wissen, wo genau es gehakt hat.

Kuo meldete sich bereits am Vortag mit der Botschaft, dass sich das größte Modell entgegen anderslautender Aussagen von anderen Analysten nicht bis in den Oktober verschieben soll. Die Massenproduktion habe begonnen und der Versand ebenso, so Kuo. Jetzt ergänzt er aber, dass es trotzdem knapp werden könnte bei der Lieferung, da das Pro Max wohl als letztes in die Fertigung gegangen ist und entsprechend nicht so einen großen Vorlauf wie die anderen drei Modelle habe.

Mehrere Komponenten bereiteten Probleme

Gehakt habe es gleich bei mehreren Komponenten, so der Analyst des Finanzunternehmens TF International Securities in Taiwan. Neben der Periskop-Kamera sollen auch das Displaypanel, die Batterien und der Titanrahmen Apple einiges an Kopfzerbrechen bereitet haben.

Die Probleme mit dem Bildsensor habe man mit dem Erhöhen der Produktion beim Zulieferer in den Griff bekommen, wenngleich leichte Probleme bleiben. Beim Display habe Apple einfach daran geschraubt, wie viele Panels von welchem Zulieferer kommen. Auch bei Batterie und beim Titanrahmen konnte über die Vorlieferanten eine Lösung gefunden werden.

Hausgemachtes Button-Problem

Hausgemacht sei dagegen das Problem mit einer Hardware-Taste gewesen. Erst im zweiten Quartal habe sich Apple gegen einen Solid-State-Knopf entschieden, der Tastendrücke nur simuliert. Dies habe für Schwierigkeiten gesorgt, die den Start der Massenproduktion verzögert hätten. Erfreulich sei allerdings, dass der Titanrahmen für eine Gewichtsreduzierung der Pro-Modelle sorge.

Kuo bestätigt auch die wahrscheinlich verfügbaren Farben der diesjährigen iPhone-Generation. So soll es die Pro-Modelle in grau, weiß, schwarz und blau geben. Käufer eines iPhone 15 oder iPhone 15 Plus sollen das Gerät in schwarz, pink, gelb, blau und grün erwerben können. Apple hat für den 12. September zu einem Event eingeladen, auf dem die iPhones wahrscheinlich vorgestellt werden.

(mki)