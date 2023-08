iPhone 15 Pro Max: Lieferketten-Analyst widerspricht Verspätungsgerüchten

Der Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo erteilt Meldungen über eine Verspätung des iPhone 15 Pro Max eine klare Absage. In einem neuen Post verkündet der Experte der Finanzfirma TF International Securities, dass nach seinen Erkenntnissen in dieser Woche bereits mit dem Massenversand des neuen Flaggschiff-Modells begonnen werden soll. Ein US-Analyst der Bank of America hatte im Juli Befürchtungen geäußert, dass erst im Oktober mit einer Auslieferung zu rechnen ist. Weitere Analysten reihten sich ein und nannten Lieferprobleme bei Teilen wie der Periskop-Kamera als Ursache.

Kuos neue Analyse hält aber noch weitere positive Neuigkeiten für Apple bereit. So habe Smartphone-Konkurrent Samsung seine Lieferungen von Smartphones in diesem Jahr auf 220 Millionen Stück reduziert. Wenn Apple bei seiner bisherigen iPhone-Bestellung bleibe, werde das Unternehmen aus Cupertino im Jahr 2023 insgesamt 220 bis 225 Millionen Geräte ausliefern können und damit Samsung als größte Smartphone-Marke übertreffen.

Überholt Apple Samsung?

Für das Jahr 2024 habe der iPhone-Hersteller sogar ein Versandziel von 250 Millionen Einheiten geplant, während Samsung weiterhin zurückhaltend agiere. Damit könnte Apple den Titel als größte Smartphone-Marke erneut tragen, was sich im Übrigen durch die hohe Reichweite auch positiv auf das Ökosystem der Kalifornier auswirke. Schließlich macht Apple immer mehr Umsatz mit Services.

Kuo zeigt sich überzeugt, dass der Finanzmarkt Apples Liefersituation aktuell übervorsichtig betrachte. Wenn Befürchtungen über Lieferengpässe tatsächlich Lügen gestraft und die Produktankündigungen im September positiv aufgenommen werden, könnte die Apple-Aktie davon profitieren. Die Vorstellung des iPhone 15 wird aktuell für den 12. September erwartet. Eine offizielle Einladung stand am Dienstagnachmittag noch aus. Das iPhone 15 Pro Max ist das größte der erwarteten vier Modelle. Und es soll sich mit einer neuen Perioskop-Kamera auch bei der Fotografie von den anderen Modellen abheben.

(mki)