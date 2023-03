iPhone 15 Pro: So sollen feste Tasten auch bei leerem Akku beweglich bleiben

Das iPhone 15 Pro und Pro Max sollen laut neuen Gerüchten einen neuen Ultra-Low-Energy-Mikroprozessor verwenden, der bestimmte Funktionen wie die neuen kapazitiven Solid-State-Tasten auch dann funktionsfähig hält, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist. Damit wäre über diese Tasten weiterhin auch ein Neustart des Geräts möglich, wie er heute mit den beweglichen Tasten vorgenommen werden kann.

Die Quelle dieser Gerüchte ist dieselbe Person, die im Forum des Blogs MacRumors letztes Jahr genauere Details zur Dynamic Island vor der offiziellen Einführung des iPhone 14 Pro veröffentlicht hat. Damals gab der Autor vor, mit einem Apple-Ingenieur befreundet und so an die Informationen gelangt zu sein.

Auch ausgeschaltet nicht stromlos

Der neue Mikroprozessor soll den aktuellen Modus von Apple ersetzen, der es ermöglicht, ein iPhone auch im ausgeschalteten Zustand über "Wo ist" zu orten. Er soll neben den vorhandenen Funktionen für Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) und Ultra-Wideband (UWB) auch die Solid-State-Tasten bei Bedarf mit Strom versorgen.

Angeblich testet Apple die neue Technik derzeit in zwei verschiedenen Versionen. Eine gebe dabei per Taptic-Engine ein haptisches Feedback, die andere nicht. Ob es angesichts des späten Zeitpunkts im Jahr plausibel ist, dass Apple noch solche Grundlagenforschung betreibt, oder eher darauf hindeutet, dass der Tastenwechsel erst im iPhone 16 Pro im Jahr 2024 erfolgt, gilt es abzuwarten. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, die zwar in der Sache zutreffend waren, aber erst bei späteren Veröffentlichungen von Apple eingeführt wurden.

Experimente mit Tasten

Der neue Chip soll auch erkennen können, mit welcher Stärke die feste Lautstärketaste gedrückt wird. In einer Testversion stelle die Software abhängig davon die Lautstärke schneller oder langsamer hoch und runter. Auch eine Variante, bei der die Lautstärke durch Wischen über die Tasten verändert wird, sei in der Prüfung.

(mki)