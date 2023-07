iPhone 15 und 15 Pro erhalten wohl größeren Akku

Mehr Akku fürs iPhone: Für die im September erwartete 15er-Reihe scheint Apple wieder auf deutlich größere Akkukapazitäten zu setzen. Aus der Lieferkette des Herstellers ist zu vernehmen, dass Apple das iPhone 15 voraussichtlich mit einem 3877-mAh-Akku ausrüsten will, was vermutlich auf fast 15 Wh hinausläuft. Zum Vergleich: Im iPhone 14 steckt ein 12,68-Wh-Akku. Auch bei den anderen Modellreihen legt Apple demzufolge nach: Die Rede ist von 4912 mAh beim iPhone 15 Plus, 3650 mAh im iPhone 15 Pro und 4852 mAh im iPhone 15 Pro Max – eine Steigerung um jeweils gut 10 Prozent zu den aktuellen Gegenstücken der iPhone-14-Reihe.

iPhone-Akkulaufzeiten: 14 Pro länger, 14 kürzer

Die von der chinesischen Website ITHome zusammengetragenen Angaben stammen angeblich von einem Mitarbeiter des großen Auftragsfertigers Foxconn, der wieder einen Großteil der iPhone-15-Endmontage stemmen dürfte.

Wie sich die größeren Akkukapazitäten auf die tatsächliche Laufzeit auswirken, bleibt abzuwarten. Das iPhone 14 Pro hielt im Akkutest von Mac & i bereits deutlich länger durch als der Vorgänger iPhone 13 Pro, einen neuen Laufzeitrekord stellte das iPhone 14 Pro Max. Im Unterschied dazu blieb die Akkulaufzeit des Einstiegsmodells iPhone 14 hinter dem Vorjahresmodell iPhone 13 zurück – hier scheint Apple jetzt mit dem iPhone 15 nachzubessern. Im Alltagseinsatz fressen neue Funktionen mitunter Effizienzgewinne beim A-Chip sowie die größere Akkukapazität wieder auf: So dürfte das iPhone 14 Pro mit aktivem Always-On-Display im Normalbetrieb ähnlich lange laufen wie das iPhone 13 Pro.

Die erwarteten Neuerungen des iPhone 15

Für iPhone 15 und 15 Pro wird der große Umstieg von Lightning auf USB-C erwartet. Die Pro-Modelle dürften sich durch ein Gehäuse aus Titan, einen leistungsfähigeren A17-Bionic-Chip, mehr Arbeitsspeicher und ein überarbeitetes Kamerasystem erneut merklich von den Einstiegsmodellen abheben. Das Dynamic Island will Apple Berichten zufolge aber auch in die Basismodelle bringen. Erneut wird vermutet, dass Apple den Basisspeicherplatz der Pro-Reihe von 128 GByte auf 256 GByte erhöht – und damit auch den Preis nach oben setzen können. In Europa zogen die Preise bereits beim iPhone 14 deutlich an. Eine neue iPhone-Generation bringt Apple gewöhnlich im September auf den Markt.

