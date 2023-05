iPhone 16: Größere Displays und endlich Festtasten?

Was plant Apple für das übernächste iPhone? Während es zum iPhone 15 bereits jede Menge Gerüchte gibt – unter anderem sollen die Gerätegrößen unverändert bleiben, dafür gibt es USB-C und Veränderungen bei den Tasten sowie bessere Kameras –, blieb es um das iPhone 16 bislang ruhig. Nun sind erste Spekulationen darüber durchgesickert, wie es 2024 mit den Apple-Smartphones weitergehen wird.

Neue Display-Größen im Anmarsch

So behauptet der nicht selten treffsichere Bildschirmexperte Ross Young vom Analyseunternehmen Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple werde beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max auf (noch) größere Screens setzen. Statt 6,1 und 6,7 Zoll möchte Apple die Bildschirmdiagonale auf knapp 6,3 beziehungsweise 6,9 Zoll erhöhen. Das wäre immerhin jeweils ein knapper halber Zentimeter. Ob die Standard-iPhone-Modelle (iPhone 16 und 16 Plus, sollte Apple bei diesem Modellaufbau bleiben) ebenfalls mehr Bildschirmplatz erhalten, sagte Young nicht. Er will weitere Details auf der Display-Week-Konferenz in Los Angeles ab dem 23. Mai verraten.

In Sachen Technik dürfte sich bei iPhone 16 Pro und 16 Pro Max hingegen wohl nichts verändern. Apple will zwar langfristig weg von OLED und hin zum Mikro-LED-Verfahren, doch dies wird wohl noch einige Jahre dauern, hieß es zuletzt. Die Apple Watch Ultra gilt hier als erstes Produkt, das den Übergang wagen soll. Das in Taiwan erscheinende Elektronikfachblatt DigiTimes sieht iPhones mit Mikro-LED-Display in der langfristigen Pipeline des Konzerns. Doch vor 2026 wird dies vermutlich nichts. Mikro-LEDs versprechen noch bessere Farb- und Kontrastwerte als OLEDs, bei geringerem Stromverbrauch und ohne Ghosting-Gefahr.

Festtasten kommen mit dem iPhone 16 Pro

Weiterhin hat sich auch der bekannte Bloomberg-Journalist Mark Gurman in die Debatte um das iPhone 16 eingeschaltet. Während Apple es beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max wohl nicht schafft, Solid-State-Knöpfe für die Lautstärketasten einzubauen, könnten solche Festtasten mit iPhone 16 Pro und 16 Pro Max folgen, teilte er mit. Früher klappt das angeblich nicht, weil es Komplexitäts- und Kostenprobleme zu geben scheint. Das iPhone soll baldmöglichst komplett weg von physischen Tasten. Der Druck wird dann für den Nutzer über den integrierten Vibrationsmotor (Taptic Engine) simuliert. Ein Low-Power-Modus erlaubt angeblich eine Bedienung auch mit wenig Akku.

Ein Zulieferer Apples hatte zuletzt angedeutet, dass es nicht zum Einbau kommen wird. Die Firma Cirrus Logic gab in einem Brief an Aktionäre bekannt, dass man mit einem Umsatzrückgang im Herbst rechnet, weil ein namentlich nicht genannter Kunde bestimmte Bestellungen nicht tätigt. Apple war 2022 größter Kunde des Komponentenspezialisten.

(bsc)