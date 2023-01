iPhone 16 Pro angeblich mit Face ID unter dem Display

Die von Apple mit dem schwungvollen Namen Dynamic Island eingeführte Aussparung im Display des iPhone 14 Pro könnte nur ein kurzes Gastspiel haben. Das behaupten zumindest verschiedene Analysten mit Kontakten zu Zulieferfirmen in Asien. Sie gehen davon aus, dass schon im Jahr 2024 die Sensoren für die Gesichtserkennung Face ID im iPhone 16 Pro erstmals unter das Display verbaut werden. Zwei Jahre später, mit dem iPhone 18, könnte auch die Kameraaussparung verschwinden. Das könnte auch das Aus für die dynamische Insel sein, die als eine Art Zusatzanzeige fungiert.

Das südkoreanische Fachmagazin The Elec berichtet, dass Apple mit den iPhones in diesem Jahr zunächst die Dynamic Island auf alle vier Modelle, also auch auf das iPhone 15 und iPhone 15 Plus, ausweiten wird. In der iPhone-14-Generation des Jahres 2022 blieb diese zunächst den beiden Pro-Modellen vorbehalten, während die Standard-Modelle die von oben ins Display ragende Einkerbung, die vielfach Notch genannt wird, behielten. Die Display-Aussparung war bisher notwendig, um die Selfiekamera und die Face-ID-Sensoren unterzubringen. Aufgrund des schmalen Rands gibt es sonst keinen geeigneten Platz

Der weitere Zeitplan

Im Jahr 2024 könnten die Pro-Modelle dann mit dem iPhone 16 erstmals mit Face-ID-Sensoren unter dem Displaypanel ausgeliefert werden. The Elec bezieht sich offenbar auf Quellen im Umfeld von Samsung, das die Bildschirme für Apple herstellt. Angeblich habe Samsung auch bereits nötige Maschinen für die Herstellung bestellt.

Dieser Plan passt zu Aussagen des Analysten Ross Young, der über Kontakte zu Displayherstellern verfügt. Bereits im Mai 2022 veröffentlichte er eine Roadmap – allerdings seinerzeit unter dem Vorbehalt, dass die Technik auch wirklich reif sein muss und die Kosten bei der Herstellung im Rahmen bleiben.

Ein Jahr später, 2025, würden dann nach seiner Prognose im iPhone 17 zuerst die Standard-Modelle mit Face ID unter dem Panel nachziehen, bevor 2026 mit dem iPhone 18 auch die Kamera unter dem Display verschwinden könnte. Ein Jahr später, 2027, würden dann die Standardmodelle folgen. Spätestens dann würde es nur wenig Sinn ergeben, die Dynamic Island mit ihrem aktuellen Aussehen beizubehalten. Dabei hat Apple das Element gerade erst in iOS 16 zum Ankerpunkt für Live-Benachrichtigungen und Audioplayer gemacht.

