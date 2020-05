iPhone 2021: Kompletter Verzicht auf Anschluss-Buchsen?

Apple könnte USB-C beim iPhone einfach überspringen: Das für Herbst 2020 erwartete iPhone 12 wird jüngsten Gerüchten zufolge weiterhin mit dem altgedienten Lightning-Anschluss ausgerüstet sein, 2021 plane der Konzern dann bei der iPhone-13-Reihe, auf klassische Buchsen ganz zu verzichten und rein auf drahtlose Ladetechnik zu setzen.

Apple äußert sich gewöhnlich nicht zu zukünftigen Entscheidungen, leistet aber öffentlich mehrfach vehementen Widerstand gegen eine erwartete EU-Vorschrift für ein einheitliches Ladeverfahren, das USB-C als verbindlichen Standard vorgeben dürfte. Der treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo rechnet ebenfalls 2021 mit einer ersten iPhone-Modellreihe ganz ohne klassische Anschlüsse.

Smart Connector im iPhone 13?

Apple plane stattdessen, den vom iPad bekannten Smart Connector in das "iPhone 13" integrieren, berichtet nun ein Leaker. Der magnetische Anschluss aus drei bündig in das Gehäuse integrierten Pins sei dabei jedoch nicht vorrangig zum Laden gedacht, heißt es weiter. Welche Funktionen der Connector am iPhone übernehmen soll, geht aus den Angaben nicht hervor. Am iPad dient er zum Anschließen externer Tastaturen, neben Strom überträgt er auch Daten.

Apple könnte es darüber ermöglichen, weiterhin einen Weg zur verkabelten Wiederherstellung anzubieten. Die Methode, die sich bislang mit Hilfe eines Desktop-Computers nutzen lässt, hilft mitunter auch bei schweren Problemen – etwa nach einer fehlgeschlagenen Aktualisierung des Betriebssystems. Die (bis auf einen versteckten Wartungsport) anschlussfreie Apple Watch muss man in einem solchen Fall zur Reparatur an den Hersteller geben.

Apple propagiert kabellose Zukunft

Apple betont seit längerem, dass man auf eine komplett drahtlose Zukunft abziele, in der Kabel nichts mehr zu suchen haben. Dabei streicht der Konzern auch bewährte Schnittstellen, zuletzt etwa die Kopfhörerbuchse am iPhone. Gerüchte über die Arbeit an einem komplett drahtlosen iPhone bestehen seit rund zwei Jahren, schon für das iPhone X habe Apple den Schritt erwogen, hieß es damals – das aufgrund des langsamen induktiven Ladevorgangs aber verworfen.

Seit 2017 unterstützt das iPhone Qi-Charging, Apple ist auch Mitglied des hinter dem drahtlosen Ladenstandard stehenden Wireless Power Consortium. Apples Versuch, eine leistungsfähige Qi-Ladematte zum Aufladen mehrerer Geräte auf den Markt zu bringen, scheiterte jüngst aber.

(lbe)