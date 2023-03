iPhone-Akkutausch: Apples Preiserhöhung greift in Deutschland

Apple hat die Servicepreise für den Akkutausch durch die Bank erhöht. Zum Monatsanfang kostet der Wechsel im iPhone jetzt jeweils 24 Euro mehr als zuletzt: Der Einbau eines neuen Original-Akkus in iPhones ohne Home-Button kostet damit knapp 100 Euro. Das gilt für das iPhone X bis iPhone 13, beim iPhone 14 ist der Akkutausch mit 119 Euro ohnehin schon teurer angesetzt. Bei älteren iPhones liegt Apples Aufschlag sogar bei über 40 Prozent, dort werden nun 79 Euro statt zuvor 55 Euro fällig. Für das Einschicken eines Gerätes zur Reparatur kommen gewöhnlich Kosten in Höhe von rund 12 Euro hinzu.

iPhone-Akkuwechsel auch im Handel teurer

Die neuen Akkutauschpreise gelten nicht nur direkt beim Hersteller und in den eigenen Ladengeschäften des Konzerns, sondern auch bei großen, autorisierten Händlern wie Gravis. Freie Werkstätten, die einen Akkuwechsel mit Apple-Originalteilen anbieten, dürften die Preise dafür ebenfalls erhöhen. Die neuen Preise gelten nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern, darunter Apples Heimatmarkt USA.

Neben dem iPhone-Akkutausch hat Apple auch die Preise für den Wechsel in MacBooks angepasst, bei MacBook und MacBook Pro ist es jetzt 60 Euro teurer als bisher. Bei einem MacBook Pro werden für den Akkuwechsel also knapp 290 Euro fällig. Der Tausch des Akkus im MacBook Air ist um 36 Euro teurer geworden.

Bei aktuellen iPads – iPad Pro, iPad mini 6 und iPad Air 5 – liegt der Preis für den Hersteller-Service jetzt um 40 Euro höher. Die Preiserhöhungen für den Wechselservice kündigte Apple bereits Anfang des Jahres an.

Endkunden können iPhone-Originalakkus bestellen

Erst seit wenigen Jahren können auch freie Werkstätten – unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen – Originalersatzteile bei Apple beziehen. Inzwischen bietet Apple seine Ersatzteile und Werkzeuge zudem direkt für Endkunden in Deutschland an, deckt allerdings nur junge Hardware ab: Aktuell gibt es Ersatzakkus ausschließlich für die Modellreihen iPhone 12, iPhone 13 und iPhone SE 3.

Das Batterie-Bundle für das iPhone 13 Pro kostet zum Beispiel knapp 55 Euro, wenn der alte Akku anschließend entsorgt wird. In dem Preis ist aber weder das erforderliche Werkzeug noch die dafür benötigte Zeit berücksichtigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(lbe)