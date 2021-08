iPhone: Apple arbeitet angeblich an Satellitenverbindung für Notfälle

Apple erwägt angeblich den Einsatz von Satellitentechnik, damit iPhone-Besitzer auch fernab von Mobilfunknetzen einen Notruf absetzen können. Der Hersteller arbeitet an mindestens zwei Satelliten-gestützten Funktionen für Notfallsituationen, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person berichtet. Dies solle es Nutzern ermöglichen, über die im Betriebssystem iOS vorinstallierte App "Nachrichten" kurze Notfallnachrichten per Satellitenverbindung abzusetzen – statt als iMessage oder SMS, wofür eine Mobilfunkverbindung erforderlich ist.

Notruf im Funkloch

Zusätzlich sei eine Funktion geplant, um über die Satellitenverbindung direkt Rettungsdienste über Großunfälle – etwa einen Flugzeugabsturz oder ein Schiffsunglück – zu informieren und dabei auch den Standort und weitere Angaben zu übermitteln.

Apple habe sogar in Erwägung gezogen, eigene Satelliten dafür ins All zu schicken, schreibt Bloomberg – werde aber voraussichtlich auf bestehende Satellitenanbieter zurückgreifen. Als Partner wird derzeit die Firma Globalstar gehandelt. Apples Interesse an Satellitentechnik ist seit Längerem bekannt, ein konkretes Anwendungsszenario hat der Konzern dafür bislang nicht präsentiert.

Die Satellitennotfallfunktionen seien wohl frühestens 2022 fertig, heißt es bei der Finanznachrichtenagentur. Ob Apple plant, für eine derartige Funktionalität eine zusätzliche Gebühr zu erheben oder diese beispielsweise in kostenpflichtige Abo-Dienste wie iCloud+ zu integrieren, bleibt unklar. Mobile Hardware mit Satellitenanbindung vertreiben etwa Hersteller wie Garmin, dafür ist gewöhnlich ein Abonnement erforderlich.

Satelliten-Internet oder terrestrisches 5G?

Ein vorausgehender Bericht des gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo hatte zuvor Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit von Apple und Globalstar schon beim kommenden iPhone 13 ausgelöst. Qualcomms Baseband-Modem X65, das auch in einem zukünftigen iPhone zum Einsatz kommen könnte, soll Globalstars 5G-Band n53 unterstützen, wie Globalstar im Frühjahr mitteilte – dabei handele es sich um den Ausbau terrestrischer Übertragungstechnik.

(lbe)