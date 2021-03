iPhone-Gehörschutzfunktion nervt Nutzer weiter

Apples mit iOS 14.4 eigentlich offiziell verbesserte Gehörschutzfunktion kann unter Umständen neuen Ärger machen. Das äußert sich in zahlreichen Benachrichtigungen auf dem Gerät, sobald über einen längeren Zeitraum die Musik zu laut aufgedreht wurde. Betroffen scheinen insbesondere Besitzer einer Apple Watch zu sein. Teilweise erscheinen auf der Computeruhr über ein Dutzend Warnmitteilungen in kurzer Zeit. Diese hören erst auf, sobald man die Musik abstellt – ein Herunterdrehen der Lautstärke, während diese noch läuft, ist nicht erfolgreich.

Gehörschäden verhindern

Seit iOS 14 gibt es auf dem iPhone eine Funktion, die Nutzer vor Gehörschäden durch zu laut aufgedrehte Kopfhörer schützen soll. Das Problem: Sie arbeitet unter Umständen fehlerhaft und ließ sich zudem nicht wirklich abdrehen. Es gab außerdem keine Unterscheidungen zwischen Gerätearten – so drehte das Feature auch die Lautstärke angeschlossener Car-Entertainment-Systeme herunter.

Mit der Aktualisierung auf iOS 14.4 versprach Apple Bugfixes für die nervige Lautstärke-Zwangsreduktion. So kann man über ein manuelles Labeling künftig festlegen, welche Geräteart angeschlossene Bluetooth-Hardware darstellt, was die Gehörschutzfunktion erstmals komplett deaktivieren kann. Wie sich nun zeigt, ist der Problemkomplex jedoch noch immer nicht komplett abgearbeitet.

Benachrichtigungen im Sekundentakt

Im Versuchsaufbau war ein Bluetooth-Kopfhörer, der über eine eigene Lautstärkeeinstellung verfügt, mit einem iPhone verbunden, dessen Audiowiedergabe wiederum über eine Apple Watch gesteuert wurde. Nach Erkennung zu hoher Lautstärke kam es dann plötzlich zu zahlreichen Warnmeldungen, die im Sekundentakt auftraten. Ein Herunterdrehen der Lautstärke auf der Watch über die Musikwiedergabefunktion sorgte nicht dafür, dass die Benachrichtigungen aufhörten – erst ein Anhalten der Musik mit anschließender Reduktion samt erneutem Druck auf den Wiedergabeknopf funktionierte.

Wie es dazu kommt, dass die Benachrichtigungsfunktion augenscheinlich durchdreht, bleibt unklar. Lösen lässt sich das Problem relativ einfach: Man kann den verbundenen Bluetooth-Kopfhörer über die Bluetooth-Einstellungen als "anderes Gerät" definieren, das von der Lautstärkeüberwachung nicht tangiert wird. Das geht allerdings bei Apples hauseigenen Audiogeräten nicht – AirPods, AirPods Pro, AirPods Max sowie Hardware der Tochter Beats werden stets als Kopfhörer erkannt. Hörschutzbenachrichtigungen erscheinen laut Apple immer dann, wenn innerhalb von sieben Tagen ein empfohlener Durchschnittswert an Lautstärke überschritten wurde – dies lässt sich über die Systemeinstellungen einsehen. In unserem Versuch zeigte das iPhone diese Überschreitung allerdings verwirrenderweise für den aktuellen Monat gar nicht an. (bsc)