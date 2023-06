iPhone: Lockdown-Modus blockiert künftig 2G-Verbindungen

Apple baut den integrierten Lockdown-Modus ("Blockierungsmodus") deutlich aus: Mit iOS 17 sollen iPhones im abgesicherten Modus möglichst keine Verbindungen mehr zu unsicheren Netzen aufbauen. Dazu gehören auch die Mobilfunkverbindungen in das alte GSM-Netz, das aufgrund bekannter Sicherheitslücken und schwacher Verschlüsselung seit Langem als unsicher und möglicher Angriffsvektor gilt. Apples Lockdown-Mode unterbindet den Rückfall auf Mobilfunkstandard der zweiten Generation ("2G") mit dem kommenden Betriebssystem-Update deshalb standardmäßig.

Anzeige

Notrufe weiter über 2G möglich

Eine Ausnahme lässt Apple für Notrufe zu, sie sollen im Bedarfsfall weiterhin über die 2G-Mobilfunkverbindung erfolgen. Der aktive Lockdown-Modus lässt zudem die Option, Verbindungen ins GSM-Netz doch zu erlauben und so etwa an Orten mit fehlender 4G- und 5G-Abdeckung weiter telefonieren zu können. Nutzer müssen in solchen Fällen den abgesicherten Modus also nicht ganz abschalten. Neben unsicheren Mobilfunkverbindungen soll der Lockdown-Modus von iOS 17 auch verhindern, dass automatisch Verbindung zu einem unsicheren WLAN aufgenommen wird.

Apple kommt damit den Forderungen von Bürgerrechtlern nach, eine Option zur 2G-Abschaltung in iOS zu integrieren. iPhone-Nutzer seien durch den automatischen Rückfall ins GSM-Netz verwundbar und den Schwachstellen in 2G-Netzen ungeschützt ausgesetzt, kritisierte die Electronic Frontier Foundation (EFF) Anfang des Jahres 2022. Die Verschlüsselung zwischen Mobilfunksender und Smartphone lasse sich in Echtzeit knacken, um etwa Anrufe und Textnachrichten abzufangen. Zudem brauche sich der Sendeturm nicht zu authentifizieren, sodass Manipulationen durch simulierte Basisstationen möglich sind, die Endgeräte auf die 2G-Verbindung zurückschalten. Parallel lobte die Organisation damals Google für eine entsprechende 2G-Abschaltoption auf ersten Android-Smartphones ab Version 12.

Lesen Sie auch Praxis: Wie iOS 16 und macOS 13 für mehr Sicherheit sorgen Mac & i

Strengerer Lockdown-Modus

Apples Lockdown-Modus wird in iOS 17 und den anderen Betriebssystemen insgesamt noch strenger und soll so die Angriffsfläche weiter reduzieren, dafür werden auch manche Sharing- und Komfortfunktionen eingeschränkt oder ganz abgeschaltet. Erstmals deckt das auch die Apple Watch (mit watchOS 10) mit ab. Apple sieht den Blockierungsmodus in erster Linie als Option für Nutzer, die gezielten Angriffen durch staatliche Akteure ausgesetzt sein könnten, darunter etwa Dissidenten, Journalisten, Anwälte und Regierungsmitarbeiter.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(lbe)