iPhone SE 3: Flotter mit 5G und Apples A15-Chip

Apple hat sein Einstiegs-iPhone neu aufgelegt: Die dritte Generation des iPhone SE bleibt äußerlich praktisch unverändert und setzt weiter auf die 2014 mit dem iPhone 6 im Jahr 2014 eingeführte Form. Dazu gehört auch der 4,7"-Bildschirm mitsamt Home-Button und der darin integrierten Fingerabdruckerkennung Touch ID. Bei Prozessor und Mobilfunkchip setzt Apple dafür auf neueste Technik, darunter den hauseigenen Chip "A15 Bionic" aus dem iPhone 13 sowie Unterstützung für 5G-Mobilfunknetze.

Bild 1 von 8 iPhone SE 3 (8 Bilder) Apple hat das beliebte iPhone SE in der 3. Generation vorgestellt.



Laut Apple kommt im neuen iPhone SE ein stabileres Glas auf Vorder- und Rückseite zum Einsatz, das im iPhone 13 sein Debüt gab. Der A15-Chip soll außerdem umfassende Verbesserungen für das 12-Megapixel-Kamerasystem bringen – auf Software-Seite. Bislang nur auf den Flaggschiffmodellen verfügbare Funktionen wie fotografische Stile zur grundlegenden Anpassung des Foto-Aussehens, Porträtbeleuchtung und Smart HDR 4 für kontrastreichere Bilder bringt der Hersteller damit auf das Einstiegsmodell. Der Chip verbessert angeblich auch die Videoqualität unter anderem mit einer besseren Rauschunterdrückung. Der effizientere neue Chip soll zudem die Akkulaufzeit des iPhone SE verlängern.

iPhone SE wird teurer

Das iPhone SE 3 wird am 18. März in den Handel kommen, Apple bietet es weiterhin in Schwarz ("Mitternacht"), Weiß ("Polarstern") und Rot (Product Red) an. Der Preis springt auf über 500 Euro: Das Modell mit 64 GByte Speicherplatz verkauft Apple für knapp 520 Euro, zudem gibt es Ausführungen mit 128 und 256 GByte Speicherplatz. Eine Vorbestellung wird ab dem 11. März möglich sein.

Meldung wird weiter aktualisiert.

(lbe)