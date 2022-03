iPhone SE 3 und iPad Air 5 bestellbereit

Apple beginnt am heutigen Freitag mit dem Verkauf seiner neuen iPhone- und iPad-Modelle. Ab 14 Uhr stehen iPhone SE 3 – auch unter dem Namen iPhone SE 2022 bekannt – sowie iPad Air 5 zum Bestellen bereit. Die Geräte werden dann ab dem 18. März ausgeliefert.

Außen (sehr) alt, innen neu

Beide Geräte unterscheiden sich äußerlich nicht von ihren Vorgängern, verfügen aber über ein signifikant verbessertes Innenleben. Das iPhone SE der dritten Generation sieht aus wie sein Vorgänger von 2020. Damit basiert es letztlich auf dem iPhone 7 von 2016, das sich wiederum nur durch den fehlenden Kopfhöreranschluss vom 2014 eingeführten Formfaktor des iPhone 6 unterscheidet. Das iPhone SE 3 kommt mit einem Home-Knopf mit Touch-ID-Fingerabdrucksensor sowie einem 4,7 Zoll großes Display, das nicht vollflächig ist.

Dafür liefert Apple nun das im iPhone 13 erstmals verwendeten SoC A15 Bionic; damit ist das SE 3 nahezu so schnell wie dieses. Es gibt ein 12 Megapixel-Kamerasystem, das von A15 profitiert. Das Glas vorne und hinten ist stabiler, es gibt eine IP67-Wasserresistenz. Weiterhin funkt das SE 3 erstmals mit 5G-Geschwindigkeit. Apple bietet das neue Handy in Schwarz ("Mitternacht"), Weiß ("Polarstern") und Rot (Product Red) an. Der Preis springt auf über 500 Euro: Das Modell mit 64 GByte Speicherplatz verkauft Apple für knapp 520 Euro, zudem gibt es Ausführungen mit 128 und 256 GByte Speicherplatz, die noch teurer sind.

iPad Air 5 kommt mit 5G

Das iPad Air 5 erreicht ebenfalls ein höheres technisches Niveau. Der Hersteller verspricht dank neuem M1-SoC einen Leistungssprung um 60 Prozent sowie "bis zu zweimal schnellere Grafikleistung" im Vergleich zum A14-Chip des Vorgängers iPad Air 4. Der USB-C-Port arbeitet doppelt so schnell (10 GBit/s), die neue 12-Megapixel-Frontkamera setzt auf ein Ultraweitwinkel-Objektiv und Apples Center-Stage-Technik, die Personen automatisch folgt. Erstmals an Bord ist 5G-Mobilfunk.

Der Einstiegspreis für das WLAN-Modell des iPad Air 5 mit unverändert 64 GByte Speicherplatz liegt nun bei knapp 680 Euro – nochmals 30 Euro mehr als der Vorgänger. Die Mobilfunkmodelle sind ab 850 Euro erhältlich. Die Zubehörunterstützung bleibt wie zuvor (Apple Pencil 2, Smart Connector), das 10,9-Zoll-Display hat sich nicht verändert.

(bsc)