iPhone SE: Nächste Generation soll von Apples 5G-Chip abhängen

An kaum einem Thema hat sich die Apple-Gerüchteküche in letzter Zeit dermaßen die Zähne ausgebissen wie am iPhone SE. Aktuell streiten verschiedene Analysten öffentlich darüber, ob im Jahr 2025 ein neues, größeres Modell des günstigsten iPhones erscheint, das einen von Apple selbst entwickelten Mobilfunkchip enthalten soll. Diesem Chip kommt eine besondere Bedeutung zu, denn es könnte das erste Gerät sein, das Apple damit ausstattet.

Dass die Wahl für Apples ersten eigenen 5G-Chip ausgerechnet auf das Budget-Modell fällt, könnte eine Vorsichtsmaßnahme Apples sein, den Wechsel des Baseband-Chips nicht überstürzt zu wechseln. Pläne, mit Intel einen eigenen 5G-Chip zu entwickeln, scheiterten seinerzeit. Apple einigte sich daraufhin doch wieder mit seinem langjährigen Zulieferer Qualcomm, mit dem das Unternehmen in einem Streit über Lizenzen lag. Die Mobilfunksparte von Intel wurde später von Apple aufgekauft. Seither forscht Apple selbst in München an einem eigenen Chip.

Vierte Generation mit größerem Display

Wenn Apple seinen eigenen 5G-Chip vorerst nur im SE einbaut, böte das die Gelegenheit, technisch nachzubessern, bevor der Sprung auf die Topmodelle erfolgt. Zudem soll es noch technische Hürden geben, etwa in der Satellitenkommunikation.

Aus der Zulieferkette in Fernost gibt es sehr widersprüchliche Aussage dazu, wie das kommende iPhone SE aussehen könnte. Der Analyst Ming-Chi Kuo aus Taiwan sagte Ende Februar, dass nach seinen Recherchen ein Gerät mit 6,1-Zoll-OLED-Display geplant sei, das den Apple-eigenen 5G-Chip eingebaut haben soll. Vom Aussehen und der Größe würde das SE damit an das iPhone 14 anknüpfen. Zuvor waren verschiedene mögliche Veröffentlichungstermine gehandelt worden, die immer wieder von den Analysten nach hinten geschoben wurden. Kuo rückte den Termin wieder nach vorne: auf 2024. Noch im Januar war er pessimistisch und erwartete kein neues Gerät vor 2025. Apple äußert sich in bekannter Weise nicht zu seinen künftigen Produkten.

Zunächst nur ein Muster?

Aktuell kassiert Kuo seine eigene Vorhersage und spricht nur noch von einem technischen Muster, das Apple anfertigen lasse. Dieses solle zur Prüfung genutzt werden, ob die selbst entwickelten 5G-Chips bereit für die Massenproduktion sind. Von den Ergebnissen hänge ab, wie es für das iPhone SE weitergeht. Er halte inzwischen sogar einen Produktionstermin im Jahr 2026 oder später für möglich.

Kurz zuvor erklärte der Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities am Dienstag, dass es konkrete Pläne gäbe, ein neues iPhone SE mit eigenem 5G-Chip im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Apples Zulieferer TSMC solle das Modem herstellen.

Das unberechenbare Modell

Was die weiteren Pläne für das SE schwer berechenbar macht, ist auch die Geschichte des Geräts. Während Apple sonst feste Intervalle pflegt, war die Geschichte des SE von Anbeginn wechselvoll. Es erschien erstmals im Jahr 2016. Nach vier Jahren Pause und in der Erwartung, dass Apple es aufgegeben hat, kam 2020 eine zweite Generation heraus, vergleichsweise dicht gefolgt von der dritten Generation im Jahr 2022, zwei Jahre später. Ein Erscheinen der vierten Generation im Jahr 2026 wäre somit nicht ausgeschlossen und ein Anknüpfen an die Anfänge.

(mki)