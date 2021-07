iPhone: Stotternde verärgert über Betrunken-Emoji-Vorschlag

Apples mit iOS 14 neu eingeführte Emoji-Suchfunktion ist in die Kritik geraten: Bei der Suche nach dem englischen Wort "stammering" (stottern) schlägt das iPhone das Benebelt-Emoji, das bei Apple als "Woozy Face" geführt wird und gewöhnlich etwa zur Signalisierung von Trunkenheit Verwendung findet. Eine derartige Verknüpfung ist "erniedrigend und verletzend", wie der britische Verband der Stotternden Stamma mitteilte. Stottern als Witz zu behandeln, führe zu Stigmatisierung.

Algorithmus oder manuelle Datenbank

Man habe Hunderte verärgerter Nachrichten von Mitgliedern erhalten, heißt es bei dem Verband. Stamma hat Apple nun dazu aufgerufen, seine Algorithmen zu prüfen und die "hochgradig anstößige Funktion" dringend zu entfernen.

Unklar bleibt vorerst, ob iOS das Emoji erst seit Kurzem vorschlägt oder schon seit der Veröffentlichung von iOS 14 im vergangenen Herbst. Auch ob Apple für die Suchfunktion auf maschinelles Lernen zurückgreift und die Vorschläge automatisiert erstellt oder diese einzeln von Hand in die Datenbank eingespeist wurden, ist noch unklar. Für die Emoji-Vorschläge, die direkt bei der Texteingabe auftauchen, setzt Apple seit Langem auf die Erfassung von Nutzereingaben, um beispielsweise besonders beliebte Emojis zu ermitteln – geschützt wird die Datensammlung durch "Differential Privacy".

Kein Betrunken-Emoji bei "stottern"

Bei den Emoji-Vorschläge während der Texteingabe erschien auf Geräten der Mac & i-Redaktion bei der Eingabe von "stammering" kein Benebelt-Emoji. Das zeigte sich bei dem Suchbegriff erst in der eigenständigen Emoji-Suchfunktion, die Teil der iOS-Tastatur ist. Beim deutschen Pendant "stottern" gibt es keine derartige Verknüpfung, auch das englische "stuttering" führt nicht zum Woozy Face. Das Benebelt-Emoji wurde als Teil von Unicode 11 im Jahr 2018 eingeführt, der offizielle Name lautet "Face with Uneven Eyes and Wavy Mouth".

(lbe)