iPhone: Tesla-App unterstützt Kurzbefehle – und damit Siri

Tesla hat eine neue Variante seiner offiziellen iPhone-App veröffentlicht. Das zum Wochenende erschienene Update bringt trotz der geringen Versionsnummererhöhung auf 4.24.0 eine zentrale Verbesserung mit: Künftig unterstützt die Anwendung Apples Shortcuts-System, das sich auch über Siri ansprechen lässt. "Greifen Sie über die Kurzbefehle-App von Apple auf die Fahrzeugsteuerung und die Klimaanlage zu", heißt es dazu im Beipackzettel schlicht.

Siri durch die Hintertür

In der Praxis bedeutet das, dass man nun auch Apples Sprachassistentin über den offiziellen Weg nutzen kann, um verschiedene Funktionen seines Tesla-Elektrofahrzeugs zu kontrollieren. Dies ging zuvor nur über alternative Apps, da Tesla Siri nicht selbst integriert hatte. Die Elon-Musk-Firma ist in Sachen Verwendung zentraler Apple-Funktionen sowieso als zurückhaltend bekannt: So unterstützen Tesla-Autos noch immer kein Apple CarPlay, außer mit Hilfe von Hacks – und das dürfte auch so bleiben, weil Musk die Kontrolle über die Software seiner Autos behalten möchte.

Apples Kurzbefehle stehen nicht nur zum Erstellen eigener Miniprogramme und Automatisierungen bereit, sondern sind auch über Siri erreichbar. Die Kommandos lassen sich nach Setup über den Sprachbefehl "Hey Siri [Kurzbefehl]" aufrufen – beziehungsweise auf Knopfdruck, wenn man das wünscht. Es ist auch möglich, Shortcuts zu ganzen Skripten zu verknüpfen.

Was mit Kurzbefehlen am Tesla geht

Derzeit ist es unter anderem möglich, das Fahrzeug zu öffnen und abzuschließen, den Vorwärmen-Modus zu aktivieren und zu stoppen, den "Hund im Auto"-Modus zu starten und zu stoppen sowie den Alarmmodus (Sentry) zu aktivieren und zu beenden. Weiterhin werden Camp-Modus, Enteisung der Scheiben, der sogenannte Bioweapon Defense Mode, die Einstellung der Klimaanlage und der Sitzheizung, die Lautstärke der Medienwiedergabe, die Fenstersteuerung und diverse weitere Features unterstützt.

Dank der Automatisierungsmöglichkeiten könnte man über Kurzbefehle beispielsweise einrichten, dass sich das Auto morgens zu einer bestimmten Zeit wärmt oder abkühlt, im Winter die Enteisung anwirft und vieles mehr. Wichtig: Die Steuerung erfolgt über Apples Kurzbefehle-App und nicht die Tesla-Software. Diese stellt die Kurzbefehle dem System bereit. Die Tesla-App ist kostenlos und läuft ab iOS 13.

