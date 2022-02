iPhone-Verkäufe steigen in Europa

Apple ist es im letzten Pandemie-Jahr 2021 gelungen, im EU-Smartphone-Geschäft den Abstand zum aktuellen Marktführer Samsung zu verringern. Das iPhone sei beim Marktanteil im Gesamtjahr von 22 auf 26 Prozent gesprungen, so der jüngste Report der Marktforschungsfirma Counterpoint Research, der am Montag erschienen ist. Samsung mit seinen verschiedenen Smartphone-Modellen blieb demnach bei 32 Prozent. Apple steigerte dabei nach Berechnungen den iPhone-Absatz um ein Viertel.

Umsatzschub bei Apple

Der Konzern selbst macht seit einigen Jahren keine Angaben zu den verkauften Stückzahlen bei seinen Smartphones mehr, hat aber gerade wieder ein Rekordquartal hinter sich gebracht. Der Umsatz beim iPhone erreichte mit 71,6 Milliarden US-Dollar einen neuen Höchstwert und trotzte damit der Corona-Krise, die die Lieferkette laut Apple gestört hat. Der Umsatzschub – insgesamt betrug er über alle Unternehmensbereiche hinweg 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal – deckt sich mit den Angaben von Counterpoint zum europäischen Smartphone-Geschäft.

Allerdings bekommt es Apple in Europa zunehmend mit der Konkurrenz aus der Volksrepublik China zu tun. Denn: Noch höhere Zuwachsraten erzielten chinesische Rivalen, die Marktanteile des Huawei-Konzerns unter sich aufteilten, der in westlichen Märkten weitgehend von der Bildfläche verschwunden ist – nachdem US-Sanktionen der einstigen globalen Nummer 2 den Zugang unter anderem zu Google-Diensten versperrt hatten. So verkaufte Xiaomi 50 Prozent mehr Telefone und erhöhte den Marktanteil von 14 auf 20 Prozent. Oppo konnte den Absatz nahezu verdoppeln, der Marktanteil wuchs von fünf auf acht Prozent, so Counterpoint.

Im vierten Quartal an Samsung vorbeigezogen

Das Research-Unternehmen veröffentlichte auch Zahlen für das vierte Quartal 2021. Hier konnte Apple nochmals deutlich zulegen – aufgrund des Erscheinens der iPhone-13-Baureihe. Das Weihnachtsquartal ist stets jenes, in dem der Konzern seine wichtigsten Smartphones herausbringt.

Von Oktober bis Dezember zog Apple mit 32 Prozent Marktanteil fast mit Samsung gleich, das 33 Prozent hielt. Im Weihnachtsgeschäft verkauft sich das iPhone nach Erscheinen neuer Modelle traditionell besonders stark und Apple überholt beim weltweiten Absatz meist seinen Rivalen aus Südkorea für ein Vierteljahr. (mit Material der dpa) / (bsc)