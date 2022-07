iPhone Visual Voicemail: Telekom öffnet Funktion für Prepaid-Tarife

Die Deutsche Telekom unterstützt erstmals iPhone Visual Voicemail in den neuen Magenta-Mobil-Prepaid-Tarifen. Die Funktion war die vergangenen 15 Jahre lang Telekom-Kunden mit Laufzeitverträgen vorbehalten. Apples Visual Voicemail ist seit der Einführung des iPhones im Jahr 2007 fester Bestandteil der Telefon-App, wird aber nur von bestimmten Partner-Mobilfunkbetreibern des Herstellers unterstützt und oft nicht für Prepaid-Nutzer freigeschaltet.

iPhone mit Visual Voicemail seit 2007

Die Voicemail-Funktion stellt die Nachrichten auf dem „Anrufbeantworter“ als Sprachnachrichten in einer chronologischen Liste bereit, dort lassen sich die Mitteilungen einsehen, direkt abspielen und auch löschen. Das umständliche Anrufen einer Mobilbox zur Nachrichtenabfrage und die Steuerung der Box über den Ziffernblock entfallen damit.

Die Freischaltung der iPhone-Voicemail-Funktion erfolgte offenbar schon mit der Einführung der neuen MagentaMobil-Prepaid-Tarife im vergangenen Monat, die nun (etwas) mehr Datenvolumen sowie den Zugang zum 5G-Netz des Anbieters im Basispreis umfassen. Andere Funktionen wie WLAN-Anrufe oder auch eSIMs unterstützt die Telekom schon länger im Prepaid-Segment. Mit der Freischaltung der Visual Voicemail für Prepaid-Nutzer fällt einer der letzten Vorteile von Laufzeitverträgen weg.

Lesen Sie auch eSIM und Dual-SIM auf iPhones optimal nutzen

Visual Voicemail für iPhone aktivieren

iPhone-Nutzer mit einem Magenta-Mobil-Prepaid-Tarif müssen Visual Voicemail erst aktivieren. Für Bestandskunden ist das erst möglich, wenn über das Kundencenter in einen der neuen Tarife gewechselt wurde. Achtung: Beim Tarifwechsel wird sofort die Grundgebühr für die nächsten vier Wochen fällig, man sollte also zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums wechseln. Nach dem Umstieg auf die neuen Prepaid-Tarife lässt sich Visual Voicemail alternativ zur Mobilbox oder Mobilbox Pro in den Tarifoptionen wählen. Nach Buchung der Option kann es noch kurz dauern, bis die Visual Voicemail in der Telefon-App des iPhones aktiv wird.

(lbe)