iPhone-Werk in China: Volle Produktionskapazität wohl erst zum Jahreswechsel

Voraussichtlich erst zum Jahreswechsel 2022/2023 wird das für die iPhone-Herstellung wichtige Werk des Apple-Zulieferers Foxconn im chinesischen Zhengzhou wieder voll einsatzbereit sein. Dies berichtet die US-Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf verschiedene Quellen. Ein Covid-Lockdown hatte im November Chaos ausgelöst, in dessen Verlauf etliche Arbeiter flüchteten. Zudem gab es noch Unruhen unter den Arbeitern und Zusammenstöße mit den Sicherheitsbehörden.

Wie Reuters weiter berichtet, sei der Umsatz des Auftragsherstellers im November im Vorjahresvergleich um 11,4 Prozent zurückgegangen. Foxconn mit Hauptsitz in Taiwan stelle 70 Prozent aller iPhones her. Bei den Pro-Varianten iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sei der Anteil sogar noch höher. Das Werk in Zhengzhou spiele dabei eine große Rolle.

Lokale Behörden unterstützen

Die Angaben der Quellen von Reuters, wann die volle Produktionskapazität wieder erreicht ist, gehen weit auseinander. Alle bestätigen jedoch, dass sich die Situation gerade deutlich bessere und die Corona-Probleme im Griff seien, nachdem auch der Lockdown beendet wurde. Neben Foxconn engagierten sich auch die lokalen Behörden, um neue Arbeiter anzuwerben. Jüngst war bekannt geworden, dass dazu auch Kontakt zu Veteranen der Volksarmee gesucht wurde.

Der von den Behörden verhängte Lockdown nach Infektionsfällen hatte große Unzufriedenheit unter den Arbeitern ausgelöst. Viele flohen – andere protestierten, wobei es zu Ausschreitungen kam. Laut Medienberichten lag der Produktionsausfall im November bei 30 Prozent. Foxconn selbst hat keine Angaben dazu gemacht. Die Probleme treffen Apple im erfahrungsgemäß umsatzstärksten Quartal, wenn die Verkäufe neuer iPhones nach der Vorstellung im September normalerweise ihren Höhepunkt erreichen und zudem das Weihnachtsquartal zu Buche schlägt.

Verbraucher, die sich ein neues iPhone kaufen möchten, müssen in vielen Fällen länger warten. Aktuell gibt Apple in seinem Online-Store Lieferzeiten bis Ende des Jahres an.

(mki)