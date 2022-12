iPhone als Webcam: Belkin veröffentlicht Halterung für Desktop-Macs und Displays

Belkin hat seine iPhone-Kamera-Halterung für den Mac jetzt auch in einer Variante für Desktop-Computer und externe Displays veröffentlicht. Sie unterscheidet sich von der bislang verkauften Befestigungsmöglichkeit für Mac-Notebooks dadurch, dass sie auf dickeren Rahmen montiert werden kann. Aktuell ist sie nur im US-amerikanischen Onlineshop von Apple erhältlich.

Das Zubehör für die neue Softwarefunktion Kamera-Übergabe (Continuity Camera) war in der zweiten Oktober-Hälfte veröffentlicht worden. Es erlaubt, das iPhone an der Rückseite eines MacBook Pro oder MacBook Air zu befestigen, wobei die rückwärtige Kamera des iPhones nach vorn auf den Nutzer gerichtet ist. Die neue Softwarefunktion in iOS 16 und macOS Ventura erkennt das automatisch und listet die iPhone-Kamera wie eine Webcam auf dem Mac. Damit kann das iPhone dann als qualitativ deutlich bessere Kamera genutzt werden. Voraussetzung ist, dass iPhone und Mac die gleiche Apple-ID verwenden.

Die jetzt aufgetauchte Desktop- und Display-Variante kostet knapp 40 US-Dollar und wiegt 132 Gramm. Sie soll mit den meisten Displays und Monitoren kompatibel sein und erlebt auch die Montage auf einem Stativ. Der Betrachtungswinkel kann zwischen vertikal und 25 Grad nach unten eingestellt werden. Wann und zu welchem Preis die Desktop-Variante auch in Europa erhältlich ist, ist noch nicht bekannt. Die MacBook-Variante kostet 35 Euro. Alternativ gibt es auch Halterungen zum Selbstausdrucken per 3D-Drucker, die im Netz zu finden sind, und die Elephant-Card, wobei letztgenannte nicht in einer Desktop-Version vorliegt.

(mki)