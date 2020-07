iPhone bekommt wohl einen weiteren Fabrikanten

Neben Foxconn, Pegatron und Wistron wird künftig wohl auch Luxshare das iPhone bauen. Die Firma, die eigentlich Luxshare Precision Industry of China heißt, kennt die Apple-Szene aktuell vor allem als Produzent der Ohrstöpsel AirPods sowie der Computeruhr Apple Watch. Nun soll sie weitere Herstellungsaufgaben für Apple übernehmen.

Produktion erworben

Der Fertiger aus Shenzhen, der seit 2013 für den iPhone-Hersteller tätig ist, kaufte einem Bericht des japanischen Wirtschaftsblattes Nikkei Asian Review zufolge eine eigene Fabrik in Kunshan in der ostchinesischen Region Jiangsu. An dem Standort hatte zuvor Wistron iPhones produziert, entsprechend steht die notwendige Herstellungstechnik schon bereit. 3,3 Milliarden Yuan, rund 430 Millionen Euro, steckt Luxshare, das seinen Sitz in der südchinesischen Elektronikmetropole Shenzhen hat, in den Erwerb.

Wistron konzentriert sich auf Indien

Wistron ist neben Pegatron und Foxconn der kleinste iPhone-Produzent und ist seit 2015 für Apple in China und Indien im Einsatz. Dort ist man laut Vertrag mit Apple nun offenbar verpflichtet, Herstellungs-Know-How mit Luxshare zu teilen. Wistron, dessen Hauptsitz in Taiwan liegt, will sich künftig auf seine indischen Standorte für Apple konzentrieren.

Laut Nikkei hatte Wistron teilweise Schwierigkeiten, für Apple eine stabile Produktion zu liefern – das sei auch der Grund, warum das Unternehmen nicht mehr Bestellungen von Foxconn und Pegatron wegschnappen konnte. Aber auch bei Luxshare lief nicht alles rund.

Catcher-Übernahme gescheitert

So wollte die Firma in diesem Sommer eigentlich den wichtigen Apple-Komponentenfertiger Catcher Technology, der unter anderem Metallgehäuse für das iPhone baut, übernehmen – was allerdings aufgrund des hohen Preises im Juni scheiterte. Dies hätte Luxshare die Möglichkeit gegeben, Jobs zu übernehmen, die derzeit nur Foxconn für Apple beherrscht. Bei Apple hofft man offenbar, so langfristig weniger abhängig von Foxconn zu sein.

Ziel der Luxshare-Chefs sei es, hieß es im Frühjahr, ähnlich zu arbeiten wie Foxconn, wo fast die gesamte Lieferkette von Smartphones und anderer Elektronik in einem integrierten Konzern abgebildet ist. Foxconn hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Taiwan. (bsc)