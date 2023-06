iPhone hilft beim Autofahren und im Haushalt: Was bedeutet dieses Symbol?

Schon jetzt kann ein iPhone mit seiner Kamera und der Foto-App verschiedene Gegenstände identifizieren und Usern nützliche Infos dazu präsentieren. Mit der neuen iOS-Version 17, die im Herbst erwartet wird, kommt eine größere Erweiterung für das sogenannte visuelle Nachschlagen ("Visual Lookup"): Das Betriebssystem kann nun auch verschiedene Symbole aus dem Alltag erkennen. Das berichten Betatester, die iOS 17 als Entwicklerversion bereits auf ihrem Gerät haben.

Nicht mehr nur Blumen oder Sehenswürdigkeiten

Mit iOS 16 ist es laut Apple aktuell möglich, unter anderem bekannte Sehenswürdigkeiten, Statuen, Kunstwerke, Pflanzen oder Haustiere zu identifizieren. Dazu muss man ein Foto in der Foto-App im Vollbildmodus öffnen und auf das dann gegebenenfalls auftauchende i-Symbol tippen. Schließlich erscheint in den Bereichen, in denen iOS ein bekanntes Objekt entdeckt hat, ein eigenes Icon – etwa eine Pflanze. Tippt man dieses wiederum an (alternativ gehen auch die Fotoinformationen), liefert Siris Funktion "Wissen" weitere Infos, darunter Links ins Web und vergleichbare Bilder.

Mit iOS 17 wird Visual Lookup nun erweitert. Das System beherrscht nicht nur die Unterscheidung verschiedener Tiere (was über die normale "Personenerkennung" läuft), sondern kennt nun auch Icons aus verschiedenen Lebensbereichen. Dazu zählen Fahrzeugsymbole: Ist man beispielsweise in einem Mietwagen oder möchte die Anleitungen seines Autos nicht lesen, kann man darüber erfahren, was diese bedeuten – von der Klimaanlage bis zum Radio. Auch hier verlinkt Siris "Wissen"-Modul gegebenenfalls ins Web.

Nie mehr falsch waschen?

Was bei Symbolen im Fahrzeug funktioniert, ist auch für Icons auf Kleidungsstücken implementiert: Wie MacStories entdeckt hat, zeigt Apple bei einem erkannten Symbol nun an, was diese meinen – von "Trocknen verboten" bis zu Temperaturangaben. Damit die Infos auch stimmen, bezieht Apple die Daten von der Website der International Organization for Standardization (ISO). Beim Erkennen sollte man beachten, dass das Label möglichst ganz erkennbar ist.

Weitere neue Foto-Funktionen in iOS 17 sind ebenfalls implementiert. Dazu gehört ein verbessertes Cropping (Zoomen reicht), Textinfos für Icons, das Geradeziehen von Aufnahmen und ein Nachschlagen von Objekten, die man gerade zu Stickern verarbeitet hat. Visual Lookup soll außerdem Nahrungsmittel erkennen und dazu passende Rezepte vorschlagen.

