iPhone mit Apple-Ersatzteilen selbst reparieren im Podcast von Mac & i

Erst auf wachsenden Druck von Recht-auf-Reparatur-Initiativen hat Apple nach langem Zögern eine Option zur "Self-Service-Reparatur" eingerichtet. Darüber können Kunden erstmals Originalersatzteile für iPhones und Macs beziehen, inzwischen auch in Deutschland. Zudem lassen sich Apples Spezialwerkzeuge für kurze Zeit ausleihen oder auch kaufen. Und der Hersteller stellt endlich ausführliche Reparaturanleitungen für seine Hardware öffentlich bereit.

In Episode 38 des Apple-Podcasts von Mac & i bespricht Leo Becker mit seinem Kollegen Holger Zelder, was sich damit überhaupt selbst reparieren lässt und welche Hardware bislang eingeschlossen ist. Zelder berichtet zudem über den Selbstversuch – den Austausch der Batterie im iPhone 12 Pro mit Apples Spezialwerkzeug und Anleitung. Wir klären unter anderem, wie leicht oder doch eher schwierig das für Reparaturlaien ist, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt und was der eigenhändige Akkuwechsel letztlich kostet. Damit stellt sich zugleich die Sinnfrage von Apples Self-Service-Programm. Kurzer Hinweis: Der iPhone-Akkuwechsel wird bei Apple ab dem 1. März deutlich teurer.

Neben dem großen Thema Reparatur geht es auch um die unbeabsichtigten Notrufe durch Apples Autounfallerkennung in den jüngsten iPhones und Apple Watches.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint mit dem Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker seit Anfang 2023 im neuen Zwei-Wochen-Rhythmus. Neben Gesprächen mit Redakteurinnen und Redakteuren sowie Gästen zu Fachthemen werden dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie Aktuelles stärker eingebunden. Wir freuen uns über Zuschriften und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

Der Apple-Podcast von Mac & i lässt sich per RSS-Feed (Audio oder Video) mit jeder Podcast-App der Wahl abonnieren – von Apple Podcasts über Overcast bis Pocket Casts. Zum Ansehen oder Anhören findet man ihn auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video) und bei Spotify. Auf YouTube erscheinen neue Videos der Aufzeichnung im Kanal von Mac & i.

Einen Überblick über die bisherigen Podcast-Episoden der Mac & i gibt es hier, in der vorausgehenden Folge ging es um die neue Apple-Hardware – MacBook Pro und Mac mini 2023.

(lbe)