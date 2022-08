iPhone mit Satelliten-Kommunikation: SpaceX wollte Apple angeblich zuvorkommen

Ein Experte für Satellitenkommunikation aus dem Silicon Valley behauptet, dass Apple zusammen mit der Vorstellung des iPhone 14 auch einen Satellitendienst startet. Dieser soll es ermöglichen, mit der neuen iPhone-Generation iMessage-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Anrufe oder der Versand von Fotos sollen hingegen nicht möglich sein. Partner sei hierbei der Satellitenbetreiber Globalstar.

Tim Farrar ist Berater für Satellitenkommunikation und seine Firma TMF Associates berät vom kalifornischen Menlo Park aus Unternehmen, die rund um die Satellitenkommunikation Projekte planen. Als Experte nimmt er in einer Reihe von Tweets Stellung zu der aktuellen Ankündigung von T-Mobile USA und SpaceX, die in den USA mitgeteilt haben, einen neuartigen Dienst anzubieten, über den Smartphones über 5G-Frequenzen Verbindungen zu erdnahen Satelliten aufbauen können. Dadurch sollen im Bereich der USA Versorgungslücken in der Mobilfunkversorgung geschlossen werden.

Angeblich 17 Satelliten im Einsatz

Mit der Ankündigung hätten die beiden Unternehmen Apple zuvorkommen wollen, behauptet nun Farrar. Am 7. September findet im Steve Jobs Theater ein Apple-Event statt. Im Februar habe der Satellitenbetreiber Globalstar angekündigt, 17 neue Satelliten für einen möglichen Kunden angeschafft zu haben – dieser Kunde könnte Apple sein. Apple plane den Dienst anfangs kostenlos anzubieten. Im Gegensatz zu SpaceX würden dafür aber übliche Frequenzen von Satelliten eingesetzt, sodass keine Genehmigung der Regulierungsbehörde nötig sei. Dies sei hingegen bei der Verwendung von 5G-Frequenzen notwendig. Vorteil wäre hierbei aber, dass Geräte keinen besonderen Modem-Chip benötigen.

Gerüchte, dass Apple das iPhone um Satellitenkommunikation erweitern möchte, kursieren schon seit drei Jahren. Zunächst war aber die Rede davon, dass es vor allem um Notfallkommunikation gehe, etwa, wenn iPhone-Nutzer in einem Gebiet ohne Mobilfunkversorgung unterwegs sind.

Auch in Europa?

Aus europäischer Sicht stellt sich auch die Frage, ob Apple das Satellitenfeature weltweit oder zunächst nur in den USA anbietet. Hierzu gibt es von Farrar noch keine Prognose.

(mki)